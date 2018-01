Orbán bukni fog, itt a lehetőség, rajtunk a sor

DK: Orbán bukni fog

A Demokratikus Koalíciónak megfelel, hogy a köztársasági elnök a lehető legkorábbi időpontra írta ki a parlamenti választást, mert kevesebb mint három hónap múlva Orbán Viktor kormánya bukni fog - mondta az ellenzéki párt szóvivője, Gréczy Zsolt. Hozzátette: a DK korábban is erre az időpontra számított és "mindegy volt, hogy szövetségeseinkkel együtt mikor győzzük le a Fideszt" - fogalmazott a politikus.

Juhász Péter: Itt a lehetőség megtörni a Fidesz hatalmát

Az Együtt elnöke közölte: a párt felkészült a választásokra, egy szabad és összetartó Magyarországra tesznek javaslatot. "Orbán Viktor hatalmának megtöréséhez arra van szükség, hogy minden egyéni választókerületben a legjobb és legesélyesebb jelöltek induljanak. Az Együtt ezért bátor, küzdeni képes, harcos jelöltjeivel indul a választásokon, akik a körülöttük élő emberekért cselekedtek és cselekszenek majd ez után is."

"A Fidesz-kormány eddigi tevékenységéből kiindulva az áprilisi választás nem lesz sem szabad, sem pedig tisztességes. Mi azonban küzdeni fogunk és képviselni fogjuk a változást akaró magyar polgárokat, mert Orbán Viktor korrupt rezsimjének el kell tűnnie."

Szanyi Tibor: Választásnak hazudott egynapos nemzeti konzultáció

A szocialista politikus a közleményében azt írta, a 2014-es hasonló eseményről a nemzetközi megfigyelők úgy nyilatkoztak, hogy bár látszólag voksolás zajlott, de az nem felelt meg a demokratikus választásokról szóló európai egyezmények kívánalmainak, illetve hogy a kormánypártok jogtalan előnyökre tettek szert. Sajnos, azóta csak romlottak az idevágó körülmények, írja Szanyi. A politikus szerint a "szavazóközönség egy része rendesen agymosott, egy másik része megzsarolt, megfélemlített, a harmadik része elfásult", ám létezik egy igen nagy hányad is, amelyik változást akar.

"Jelen körülmények között tehát nehéz, de nem lehetetlen a hatalomnak meglepetést okozni. Bátorság és elszántság a két szükséges erény. A bátorság másokat is magával ragad, az elszántság pedig a hitet erősíti. Európa többsége a bátrakat és az elszántakat segíti, de helyettük miért is cselekedne. Most rajtunk a sor!"