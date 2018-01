Választási Iroda: Az informatika másodlagos

Egy első hallásra meglepő kijelentést is tett Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda vezetője a csütörtök délutáni tájékoztatóján. Miután Áder János államfő április 8-ára tűzte ki a választást, az NVI vezetője arról számolt be, hogy az iroda felkészült országgyűlési választás lebonyolítására.

A legfontosabb határidők ismertetése után (ezeket mi is összeszedttük), Pálffy Ilona rátért az informatikai biztonság kérdésére is. Miután a tavalyelőtti amerikai, majd a tavalyi franci és német választások egyik fő témája volt, hogy vajon az informatikai támadásokat, esetleg az orosz hekkerek beavatkozását, mennyire képes kivédeni a választási rendszer, érthető, hogy a magyar választási szerveknek is fokozottan kell erre figyelniük.

Pálffy Ilona azt mondta, hogy "nagy erőkkel készülünk, hogy kivédjünk egy kibertámadást", ugyanakkor mindenkit megnyugtatott:

a magyar választás papíralapú, az informatika lényegében másodlagos.

Pálffy szerint minden választási dokumentum megvan papíron, ezeket viszik be az informatikai rendszerbe, vagyis ha bármi történik, "akkor is lesz eredmény, csak legfeljebb néhány órával később".

Hiszen ha netán valamilyen hekkerek zavarják meg a rendszert, lassabb lehet az adatokat felvinni a rendszerbe, de az adatok nem tűnnek el, hiszen megvannak papíron. Az informatikai rendszer mindössze "támogatja a választás eredményének megállapítását", azt továbbra is papíralapon állapítják meg a választási bizottságok.

Ennek ellenére "nem hanyagoljuk el az informatikai biztonságot" - mondta Pálffy. Már többször tartottak informatikai próbát, és úgy fokozzák a biztonsági intézkedéseket, hogy például csak e-személyi igazolvánnyal férhetnek hozzá a választási irodák munkatársai a választási rendszerhez.

Az NVI vezetője arról is beszámolt, hogy a külföldön élő, dolfgozó, de magyar lakcímmel rendelkező választók szavazását könnyíti (ők nem szavazhatnak ugye levélben), hogy 97-ről 115-re növekszik a külképviseletek száma, ahol lehet szavazni. Németországban Stuttgart és Düsseldorf, Angliában Manchester, illetve Amerikában például San Fransico egy-egy képviseletén is lehet szavazni az idén. Sőt, már csak az angol hatóságok jóváhagyása kell az edinburghi külképviseleti szavazás kialakításához.

A levélszavazatokról Pálffy azt mondta. Az idén a 2014-esnél jóval több, 200-250 ezer levélszavazatra számít. Ezeket majd az NVI munkatársai fogják ellenőrizni és összeszámolni a szavazás estéjén este 7 óra után.

A jelenlegi adatok szerint április 8-án 8 265 279 választópolgár adhatja le szavazatát. Ebből 7 946 127 rendelkezik magyarországi lakcímmel, 319 152 a regisztrált szavazó.

(Borítókép: Pálffy Ilona a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke sajtótájékoztatót tart az április 8-ai országgyűlési választásról a szervezet fűvárosi székházában 2018. január 11-én. - fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)