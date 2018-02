Ha a Fideszen múlik, a Jászságba egyetlen külföldi sem teszi be többé a lábát

Amíg Pócs János a képviselő, addig NEM lesz migráns a Jászságban!

Ezzel a diszkrét, pirossal bekeretezett mondattal - meg némi ingyenes vérnyomás- és vércukorméréssel - invitál pusztamonostori "interaktív" lakossági fórumára Pócs János, a Fidesz képviselője - szúrta ki a 444. (Pócs János amúgy is szereti a diszkréten kiemelt mondatokat, legutóbb például egy megégetett, döglött disznóra írt "Ő VOLT A SOROS"-felirat megosztásával szerzett magának némi megérdemelt hírnevet.)

Nem is az a leginkább meglepő a szórólap ígéretében, hogy vajon pontosan hány úgynevezett menekült is élhet momentán a Jászságban, inkább az, hogy Pócs János - talán figyelmetlenségből, talán az átlagosnál nagyratörőbb tervek miatt - szakított a Fidesz megszokott, bár eleve nehezen értelmezhető szóhasználatával, az "illegális bevándorlóval", és már egyenesen az összes migráns kitiltását/kizárását/kiebrudalását hirdeti. Pedig a migráns azt jelenti: "Lakóhelyét megváltoztató személy; egy területről elvándorló, illetve más országba betelepülő ember."

Migráns például a helyi multicégek ideköltözött főnöke, az erasmusos egyetemista, a jászárokszállási menyecskébe a római vakáció alatt halálosan beleszerető talján ifjú, aki a hevesen dobogó szívét követve költözött a kedveséhez, de migráns a felvidéki magyar is, aki Jászberényben kapott munkát, sőt a budapesti nyugdíjas is, aki egész életében kuporgatott kis pénzecskéjéből vett egy jászágói kis tanyát, kicsinosította a rajta álló házikót, és azóta hétvégenként itt ad ebédet a Pestről mindig csak rohanva, és látszólag olyan kelletlenül érkező menedzser unokának is, aki egyébként is olyan furcsán viselkedik, mióta azzal a furcsa lánnyal él együtt. Hogy csak egy-két példát említsünk.

Hát továbbra is Pócs János lesz a képviselő, akkor ők jobb, ha kezdik is szedni a sátofájukat!

