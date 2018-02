Rossz stratégia, hogy mi ellenzékiek egymás lábszagát nézzük

Budapest 18. egyéni választókerületének jelöltjei vitáztak vasárnap délután a Gulyás Márton vezette Közös Ország Mozgalom szervezésében. A fideszes jelölt hiányában a névsor a következő volt:

Hajdu Nóra – Együtt

Molnár Gyula – MSZP-Párbeszéd

Orosz Anna – Momentum

Pitz Dániel – LMP

Staudt Gábor – Jobbik

A vita a helyi, azaz XXII. kerületi, és a XI. kerület déli részét érintő ügyekkel indult, ezekről is olvashatnak a cikk vége felé, de a nézői reakciókból és kérdésekből is világosan látszott, hogy mindenkit a koordinált indulás, összefogás, visszalépés érdekel, úgyhogy kezdjük ezzel az összefoglalót, megszólalási sorrendben:

A momentumos Orosz Anna kettéválasztotta a koordinált (előre lezsírozott, kisakkozott visszalépéses) indulást és a sima visszalépéseket, és azt mondta, koordinációban nem szeretnének visszalépni, de ez nem jelenti azt, hogy ne lépnének vissza ott, ahol van egy esélyes jelölt, akit a többi párt támogat. Szerinte egyébként koordináció nélkül sem lehetetlen nyerni. Azt is mondta, hogy sok ember van, akivel nem tudna beszélgetni, ha az aláírásgyűjtésnél egy régi pártot képviselne. "Őket meg kell szólítani", mondta.

Az LMP-s jelölt szerint a koordináció nagy kérdés, "mert mi lesz a töredékszavazatokkal?" Emlékeztetett arra, hogy 2014-ben listán bekerültek a parlamentbe, "mert nem álltunk bele az összefogásba". Azt mondta, öt képviselőt adtak így. "Koordináció nélkül lehet nyerni? Szerintem igen", válaszolta a kérdésre. A vita egy későbbi pontján közölte a koordinációval kapcsolatban, hogy az LMP-t tíz százalékra mérik, ezt derűs kacaj fogadta a nézőktől, és be is kiabáltak, hogy "ki, a Nézőpont, meg a Századvég?". Pitz válasza pedig pontosan ez volt: igen, a Nézőpont, meg a Századvég.

Hajdu Nóra szerint az a lényeg, hogy a választók listán arra szavazzanak, amely párt szimpatikus, egyéniben pedig a helyi esélyes ellenzékira. "Szükség van koordinációra, de ezt ne két párt döntse el papírlapok mellett, a legnagyobb esélyes mögé kell beállni", mondta, utalva a DK-MSZP megállapodásra, amiből egyébként az Együttet kihagyták, erről később volt is egy szóváltás Molnár és Hajdu között.

Molnár Gyula szerint az emberek maguk meg fogják találni, kik zavarják el a Fideszt. Szerinte a kis pártoknak ezt el kell fogadni, de a nagyobb pártok, például az MSZP is méltósággal csinálja, mondta ezt arra utalva, hogy a DK javára sok helyütt visszaléptek. "Koordinálni kell, ezen leszünk", mondta.

Staudt Gábor azt mondta, mindenkinek el kell menni szavazni, mert ha sokan voksolnak van, akkor sok jelölt mellett is le lehet győzni a Fidesz fix kétmilliós bázisát. "Szerintem nem feltétlen szükséges a koordináció", mondta.

Aztán jött a már említett vita a Hajdu és Molnár között, az MSZP-elnök szerint az Együtt felől ők nem érezték az együttműködési hajlandóságot, mert az Együtt 1 százalékos pártként akart körzetekben megállapodni, az MSZP azonban nem akart "biankó csekket írni egy 1 százalékos pártnak". Hajdu azzal riposztozott, hogy ne firtassuk a támogatottságot, mert az MSZP valószínűleg azért nem vette be a listás együttműködésbe a Liberálisokat, mert a 15 százalékos küszöböt már nem akarta bevállalni. És emlékeztette Molnárt arra, hogy Molnár szépeket mond, de közben Csepelen jelöltet indít a Fideszt 2014-ben legyőzőt Együtt-jelöltre, Szabó Szabolcsra.

No, és kik kikkel lennének hajlandók bármilyen módon együttműködni?

MSZP: A Jobbikkal nem tárgyalunk.

LMP: Van egy kongresszusi döntés, hogy csak azokkal működünk együtt, akik még nem szerepeltek le. Ez csak a Momentum.

Jobbik: A XXI. századi pártokkal, akik az LMP, Momentum. Tolvajokat tolvajokra nem akarunk leváltani.

Orosz: A Jobbikkal nem. És az Orbán nélküli Fidesszel? Erre nem lehet egyszavas választ adni.

Együtt: Jobbikkal, Fidesszel nem.

Molnár ezek után megjegyezte, hogy

rossz stratégia, hogy egymás lábszagát nézzük. Hibás stratégia azt mondani, hogy 2022-re készül egy párt. Arra nem lehet készülni, mert az egy másik ország lesz, ha Orbán marad.

És ami a konkrét ügyeket illeti: a jelöltek nagyjából egyetértettek abban, hogy a nagy kerületi ingatlanfejlesztések (pl. Budapark) mellé mindenképpen jó lenne az infrastruktúrafejlesztés is, beleértve a tömegközlekedést, utakat, óvodákat, iskolákat. Kéne egy új városközpont is, és fejleszteni kellene a helyi egészségügyi szolgáltatást, szakrendelést, a Szent Imre kórházat is, a vasúti ingázást, a P+R parkolókat. Staudt Gábor emellett a 4-es metrót összekötné a 2-essel, és Gazdagrétig vinné. Beszéltek arról is, hogy a Kopaszi-gát fejlesztése Garancsi zsebeit gazdagítja adófizetői (Eximbank-os hitel) segítséggel. P+R rendszer, tömegközlekedés kell.

Aztán jöttek az általánosabb, országos(abb) jellegű ügyek, amelyekben mindenki igyekezett felmondani a pártprogramot, például a lakhatási problémákkal kapcsolatban az LMP-jelölt a szociális lakásügynökség felállítását, a Momentum a bérlakások lakatlansági díjának bevezetését, a Jobbik a CSOK használt lakásokra való kiterjesztését.

Az albertfalvához tervezett híddal kapcsolatban (amivel szemben, a Csepel-sziget másik felén a Galvani-híd lesz majd) érdekes szópárbaj alakult ki: Orosz Anna és Molnár Gyula nem értett egyet abban, hogy a hídról leáramló forgalom mennyire terhelné meg az Andor utcát, mire Molnár egyszercsak közölte:

úgy látszik, mást mondanak a közlekedési szakértőink. Pedig én agyon jó közlekedési szakemberrel dolgozom, az ön édesapjával.

Mire Orosz válasza az volt, hogy

Apák és fiúk után most Apák és lányok? Én úgy tudom, nem dolgoznak együtt, de egyébként én nem édesapámmal vagyok egy pártban.

Sokat beszéltek a tervezett szuperkórházról, és egyetértettek abban, hogy inkább a Szent Imre kórházat kellene fejleszteni, mert a szuperkórházhoz irdatlan beruházás kellene. Meg kellett vásárolni a telket, ami ráadásul egy vízbázis, azt közművesíteni kellene, és a közlekedést is fejleszteni kellene. Staudt szerint a "szuperkórházból szupersokat lehet lopni", de a többi kórház fejlesztésével is meg lehetne oldani az ellátást. Hajdu Nóra úgy fogalmazott:

Jól mutatja a Fidesz gondolkodását az egészségügyről, hogy ugyanakkor döntöttek a szuperkórházról, mint a Budai Várról, és míg az első mindjárt kész, addig a másikban az első kapavágás sem történt meg.

Erre Molnár még hozzátette, hogy Orbán akkor költözik a várba, ha megnyerik a választást, úgyhogy reméljük, nem fog. Aztán még rátett egy lapáttal, és közölte, hogy mivel Karácsony Gergely nem akar a Várba költözni, így felesleges az egész beruházás.

Staudt Gábor sem akart lemaradni a nagy mondásokkal, és közölte, hogy

nem érti, hogy aki mostanában egészségügyi intézményben volt, az hogy szavazhat a Fidesz-KDNP-re. Hiszen ha valaki bemegy egy ügyeletre, az ott meghalhat.

A vitát itt nézheti újra: