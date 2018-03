Kunhalmi simán legyőzi a fideszest, ha besegít az LMP

A XVIII. kerület talán a legizgalmasabb választókerület volt 2014-ben, ahol a külföldről érkezett szavazatokat is meg kellett várni a végeredményhez. Végül a fideszes Kucsák László 56 szavazattal legyőzte az Összefogás színeiben induló Kunhalmi Ágnest, aki az utolsó utáni pillanatban ugrott be az MSZP-s Simán Gábor helyére.

A Közös Ország Mozgalom ezt a körzetet is felmérte, és a 24.hu által közölt adatok szerint most is kiélezett csata várható. Az MSZP-s Kunhalmi Ágnes ugyanis ott van szorosan a fideszes Kucsák nyomában, és ha az LMP-s vetélytárs hajlandó visszalépni, akkor simán meg is nyeri a körzetet.

A Závecz Research által február 2. és február 20. között készített felmérésből kiderül, hogy egyértelműen Kunhalmi a legesélyesebb ellenzéki induló.

Kucsák László (Fidesz–KDNP) 34% Kunhalmi Ágnes (MSZP) 30% Makai Tibor (Jobbik) 16% Kassai Dániel (LMP) 15% Mérő Péter (Együtt) 3% Nagy Károly (Momentum) 3 %

Azt is felmérték, hogy visszalépések esetén milyen eredmények születnének.

Eszerint ha az LMP-s jelölt visszalépne, Kunhalmi Ágnes simán meg tudja nyerni a körzetet: 54-46%-ra.

Vagyis ebben a kerületben még a Jobbik támogatása sem kell a szocialista jelöltnek. Érdekesség, hogy fordítva ez nem működne: ha netalán Kunhalmi lépne vissza az LMP-s javára, ő csak 50-50-re hozná a körzetet, vagyis inogna a győzelem. (Az MSZP–LMP-egyeztetések a visszalépésekről éppen ma kezdődnek.) Ha az LMP-s és a jobbikos jelölt is állva marad, akkor Kunhalmi 35-32-re kapna ki a felmérés szerint.

Kunhalmi számára biztató adat, hogy a kerületben a választók 58 százaléka szeretne kormányváltást, és csak 26 százalék szeretné, hogy maradjon a kormány.

(Borítókép: Kunhalmi Ágnes, az MSZP budapesti elnöke országgyűlési képviselőjelölt az MSZP-Párbeszéd és a Válasszunk! 2018 csoport fórumán a KMO Kispesti Munkásotthon Művelõdési Házban 2018. február 27-én - f otó: Balogh Zoltán)