Karácsony nem osztana lapot pártpolitikusoknak a kormányában

Árnyékkormányt hirdetett az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje vasárnap. Karácsony Gergely azt mondta, koalíciós kormányzásra készül a demokratikus pártokkal, de a legfontosabb posztokat már most kiosztotta. Meglepő a névsor, mert nincs köztük egyetlen pártpolitikus sem.

Az embereket szolgává tevő, uralkodó kormány helyett ez az embereket szolgáló kormány lesz.

Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje így indította vasárnap délelőtt az árnyékkormányba bemutatását.

Árnyékkormányt akkor állítanak, ha a kutatások és a kampány dinamikája megkívánja, hogy egy párt megmutassa, hogy az egyes szakterületeken ki és milyen módon változtatna. Az MSZP-Párbeszéd ugyan elég messze van a kutatások szerint ettől a pozíciótól, és nagy szakpolitikai vitákra sem számíthatunk miniszterek és árnyékminiszterek között, Karácsony Gergely mégis bemutatta most azokat a "társait", akikkel rendbe hozná "az elmúlt 8 év hibáit".

"Akiket bemutatok: nem függetlenek és technokraták - abban az értelemben, hogy amit meg akarnak változtatni, világos értékek mentén tennék" - mondta Karácsony, aki szerint vissza akarják adni a szakértelem becsületét, "nem gondoljuk, hogy az bolsevik trükk".

Karácsony azt mondta, hogy koalíciós kormányzásra készül, "a demokratikus pártok mindegyikével" együttműködve képzeli el az ország irányítását. Ezért most nem is teljes kormánynévsort hirdetett, "a leendő miniszterek fele mondja most el, mit szeretne a saját területén".

Karácsony jelezte, hogy nem fontossági sorrendben mutatja be az árnyékminisztereket, de szimbolikus jelentősége mégiscsak volt a koreográfiának. Karácsony ugyanis először az egészségügyi és az oktatási árnyékminiszterét mutatta be, érzékeltetve, hogy ezeken a területeken van a legtöbb és legsürgősebb teendő.

Mielőtt végigmennénk, ki milyen ígéreteket tett a rövid bemutatkozó beszédében, érdemes pillantást vetni a nevekre:

Komáromi Zoltán, háziorvos - egészségügyi miniszter

Daróczi Gábor, oktatási szakértő, a Romaversitas Alapítvány volt igazgatója - oktatási miniszter

Hegyesiné Orsós Éva, az Életet az Éveknek Országos Szövetség elnöke - szociális miniszter

Mellár Tamás, a KSH egykori elnöke - pénzügyminiszter

Andor László, volt EU-biztos - gazdasági és foglalkoztatáspolitikai miniszter

Ámon Ada, Energiaklub egykori vezetője - környezetvédelmi miniszter

Wittinghoff Tamás, Budaörs polgármestere - önkormányzati miniszter

Rögtön szembetűnő, hogy nincsenek köztük pártpolitikusok. Komáromi volt még a legközelebb a politikához, de pár héttel ezelőtt kilépett az Együttből. Wittinghoff pedig annak idején SZDSZ-es képviselő volt, de több ciklus óta egy civil szervezet színeiben választják meg polgármesternek. Karácsony tehát a névsorral azt üzeni, hogy főleg civil szakértőkre szeretné rábízni a legfontosabb politikai posztokat. Persze, ha tényleg megalakul ez a kormány, akkor a másik felében a koalíciós partnerekkel egyeztetve becsúszhat pár pártpolitikus is.

Karácsony és az árnyékminiszterek pár szóba elmondták, mit szeretnének az adott területen. Nézzük végig a legfontosabb ígéreteket.

Egészségügy - Karácsony szerint ez az egyik legproblémásabb terület, "a magyar egészségügy az összeomlás szélén áll". Komáromi Zoltán szerint éppen ezért szükség van egy önálló minisztériumra, hogy képviselje a terület önálló érdekeit. Komáromi a társadalombiztosítás új alapokra helyezését és egészségügyi dolgozók anyagi megbecsülését ígérte.

Oktatás - Daróczi Gábor az első és legfontosabb teendőnek nevezte a temérdek feladat közül, hogy a lelkiismereti szabadságot meghirdessék. Vagyis nem kerülhet majd veszélybe egy tanár vagy egy diák, mert más az álláspontja.

Szociális terület - Hegyesiné Orsós Éva arról beszélt, hogy a 100 ezer forint alatti nyugdíjakat rendezni kell, és a legrosszabb helyzetű nyugdíjasokon külön segítni. Emellett fontos feladat a gyerekszegénység mérséklése, a családi pótlék emelése, illetve a szociális terület munkatársainak szakmai, pénzügyi megerősítése.

Pénzügy - Karácsony szerint a progresszív programot megvalósító kormányban is van helye konzervatív embereknek, ezért esett a választása Mellár Tamásra. Az egykori fideszes Mellár, aki most a baloldal pécsi jelöltje függetlenként (az MSZP-Párbeszéd logót nem vállalta), azt mondta, hogy a legfontosabb megteremteni a költségvetés átláthatóságát.

Vissza kell állítani, hogy ősszel legyen a költségvetés elfogadása, véget kell vetni, hogy a kormányrendeletekben döntsenek hatalmas pénzek átcsoportosításáról, és meg kell szüntetni, hogy az MNB-ben hatalmas pénzeket osszanak szét - sorolta a példákat.

Szerinte szükség van szerkezeti átalakítás: az oktatásra és egészségügyre többet szánna a kormány.

Egyszerűsíteni szeretné az adórendszert, ma több mint 60 adónem van, ezt csökkenteni kell, és rögzítené, hogy ne lehessen év közben, vagy akár visszamenőlegesen adókat módosítani.

Az egykulcsos szja Mellár szerint igazságtalan, progresszív adórendszert kell bevezetni, ami azt jelentené, hogy a minimálbérre alacsony, az átlagbérre 15% körüli, a magasabb jövedelmekre pedig magasabb, de nem túl magas adókulcsot vetne ki. Pontos számokat nem mondott.

Gazdaság, foglalkoztatás - Karácsony szerint a Fidesz sokat beszél a munkaalapú társadalomról, "de keveset tesz azért, hogy legyen mindenkinek munkája és tisztességes bére". Andor László ezzel egyetértett ezért a legfontosabb teendőnek azt tartja, hogy készüljön egy új munka törvénykönyve a munkáltatók és a munkavállalók bevondásával. Andor kialakítana egy korszerű nemzeti foglalkoztatási szolgálatot is európai mintára, amely nemcsak munkakeresésben, hanem a továbbképzésben is segít. Emellett beszélt arról, hogy megvalósítanák az egyenlő munkáért egyenlő bért elképzelést a férfiak és nők esetében is.

Környezetvédelem - Karácsony nemcsak azért alakítana külön tárcát, mert zöldpolitikusnak tartja magát. Szerinte olyan típusú környezetpolitikára lenne szükség, amely a klasszikus természetvédelem mellett a kormány társadalompolitikai céljait is segíti. Ámon Ada az első és legfontosabb feladatként nem meglepő dolgot jelölt meg: "felfüggesztjük, felülvizsgáljuk és megszüntetjük a Paks 2 beruházást" - hatalmas tapsot kapott. Ámon az energiatermelést modern technológiákkal valósítaná meg, amelyek Európában már beváltak. Emellett említett a klímavédelem kiemelt kezelését, és hogy a zöldügyekkel foglalkozó hatóságot meg kell erősíteni.

Önkormányzatok - Karácsony szerint ezt a területet hagyományosa a Belügyminisztériumhoz szokták csatolni, de az elmúlt években "olyan leépülés és centralizáció volt" az önkormányzati területen, hogy hangsúlyos szerepet kell neki adni. Wittinghoff Tamás arról beszélt, hogy a rendszerváltáskor visszakapták az egyének és a települések az önrendelkezés jogát, de ami ma Magyarországon van, az szerinte éppen az ellenkezője. Például rossz döntésnek tartja, hogy azoktól a településektől is elvették az iskoláikat, amelyek tudták működtetni azokat. "Vastag betűkkel kell rögzíteni az alaptörvényben az önrendelkezés jogát" - mondta Wittinghoff.

Karácsonyt a helyszínen hallgatták az MSZP vezetői is, akik ezek szerint tudomásul vették, sőt támogatják, hogy az egyes minisztériumok vezetésében Karácsony nem osztana lapot szocialista politikusoknak.