Zöld erdőben gázszerelő, tolvaj Viktor gyere elő, 

A magyar nyelv attól is különleges, hogy elképesztően sokfajta, különlegesen szép rímet lehet összehozni vele. Mindenki hamar megérzi, hogy melyik elegáns, melyik régimódi vagy ünnepélyes, melankolikus, csipkelődő vagy mondjuk teljesen semleges. Ha pedig büntetően egyszerű, akkor úgy érezzük, hogy olyan az egész vers, mint egy húsvéti locsoló mondóka.

Amikor viszont az egyik olvasónk gyereke politikai locsolóverset mondogatva ért haza, akkor mi is meghirdettük, hogy az olvasóink küldjenek bátran még ilyen műveket, ez talán egy új innováció a mostani kampányban. Jelentős mennyiségű tartalom is érkezett, itt most közreadunk párat, hogy kiválaszthassa a politikailag megfelelőt a mai nap során.

Itt van például műfajteremtő alkotás, amit egyébként sms-ben is nyomat a Fidesz.

Zöld erdőben jártam, Orbán Viktort láttam, azt súgta a fülembe, szavazzál a Fideszre!

Másik zöld erdőbe járó olvasónknak egy dolog ugrott be egyből a locsolkodásról: a migránsok.

Zöld erdőben jártam, lopakodó migránst láttam, el akart szaladni, szabad-e locsolni ?

Érkezett azért másféle zöld tartalom is, például:

Locsolkodni mentem, tíz tojást gyűjtöttem. Négy volt bolti, hat házi, nekem szimpi Hadházy.

Zolkó egy különlegesen fájdalmas, egyben türelmetlen alkotással próbálkozott.

Lezajlott a hóolvadás, lebukott a rénszarvadász, induljon már a locsolás, kezdődhetne a szavazás!

Tamás Karácsony Gergelyéket biztosítja a kitartásáról.

Zöld erdőben jártam, narancsbuktát láttam. Még ha elkezd havazni, úgy is megyek szavazni. Hímes tojást, kalácsot! Húsvét után Karácsonyt!

Veronika gyurcsányista inkább, annyi biztos. Az mondjuk nem teljesen világos, hogy miként vesznek meg valamit vékára.

Zöld erdőben jártam, Orbán Viktort láttam. Megvette az országot vékára? Szavazz inkább a DK-ra!

Kata egy kevéssé burkolt, általánosabb kormányváltó üzenetet rejtett el ebben a versikében.

Orbánékból elég végre. Szavazzunk az ellenzékre! Korrupció, meg sok mutyi, ezek miatt járjon dutyi! Tisztesség a parlamentbe, piros tojás a zsebembe! Szabad-e locsolni?

Edina versét őszintén szólva egyáltalán nem értem, de örülök, hogy nem történt baleset.

Felcsúton járt a Vona, majdnem elcsapta a vonat, kicsi vonat, nagy sebesség, meglocsoljuk, erre tessék!

Tibor csak pár mostanában erősen meggazdagodó magyar celebre hívná fel a figyelmet:

Locsoljon meg téged bárki: Lázár vagy a Habony Árpi! Nem pancsolok kölnit hajra, locsoljon meg Andy Vajna!

Némileg hasonló fókusszal alkotott például László is:

Zöld erdőben jártam, Mészárost is láttam, siettem hát kifele, az erdőt már megvette. Zöld erdőben jártam, a Rogánra vártam, itt is van már látom, helikopterháton. Zöld erdőben jártam, Lázár Jánost láttam, Bécsből jött mert nem tetszett, Hódmező meg elveszett.

Itt van egy másik olvasónk tömör megállapítása:

Itt a Húsvét, itt a nyúl, Orbán Viktor önkényúr.

Vagy az előző két említett szereplő egy versben:

Zöld erdőben gázszerelő, tolvaj Viktor gyere elő, Add vissza a tojásokat, nem lophatsz már nagyon sokat. Itt a kölnim, van-e tojás? Kezdődhet a locsolkodás?

Érkezett sok hosszabb alkotás is, most csak azt emelem ki, amelyikben apolitikus Sándor a kiábrándultak jajszavát küldené az égig.

Fidesz, Jobbik, meg a többi, Mindegyikre kéne kölni. Bűzlenek, pedig mind szentek, Választani ti elmentek? Egyik csúnyább, másik szebb, Melyik nyer legközelebb? Szerintem mind egykutya. Ki lenne jobb? Ki tudja? Én egyiket sem (szívesen) ajánlom, Mert tele van a (húsvéti) tojásom.

Vagy amelyikben Gábor többek közt megnyugtatja a lányokat, hogy nem lesz migránsszaguk a kölnijétől.

Zöld erdőben fut a Vona, kergeti a török, Én a szép csajokra kölnivízet öntök. Lázár hozta Bécsből, nem kell félni tőle Migráns szaga nincsen, annál drágább lőre. Sorba állnak előttem a lányok, s egy nagyot kiáltok: Locsoljak-e lányok vagy inkább disszidáltok?

Köszönjük a rengeteg versikét, reméljük, mindenki talál magának politikailag megfelelőt, ha esetleg szükség lenne rá.