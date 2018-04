Három választókerületben már csak egy baloldali harcol a Fidesszel

Nehéz már követni, hol, melyik párt, melyik jelölt javára lépett vissza az elmúlt napokban, hetekben. Pedig azért is érdemes ezt nyomon követni, mert jól mutatja, mely választókerületekben számolnak győzelmi esélyekkel az ellenzéki vezetők.

Nem hallunk például arról, hogy Csornán, Keszthelyen vagy éppen Sopronban ádáz harcok lennének az ellenzéki jelöltek között. Ezek a körzetek ugyanis fixen a Fidesz-KDNP jelöltjére szavaznak, és ellenzéki összefogás esetén sem lenne esélye nagyon az ellenzéknek.

Budapesten és a nagyvárosokban azonban nagyon is lehet jelentősége annak, hogy hány jelölt marad talpon. Az ellenzéki megosztottság ugyanis könnyen mandátumokat vihet el az ellenzéktől.

Egy konkrét példát nézve. A Belvárost, a Várnegyedet, a Palotanagyedet és a IX. kerület egy részét magába foglaló Budapest 1-es választókerületben például az összes kutatás azt mutatta, hogy a Fidesz-KDNP-s Hollik István magabiztosan vezet 40 százalék körüli eredménnyel, mivel az ellenzéki jelöltek egyenként 10-15 százalék körül állnak. Összeadva azonban egy ellenzéki legyőzhetné Hollikot. Először Juhász Péter Együtt-elnök, majd Fekete-Győr András Momentum elnök lépett vissza, majd szerdán V. Naszályi Márta is kiszállt a versenyből, így a baloldalon egyedül az LMP-s Csárdi Antal maradt. A győzelme persze nem biztos, de sokkal inkább esélyes, mint pár nappal ezelőtt.

A visszalépés-számláló percről percre változik. A legkönnyebb a Jobbik helyzetét átlátni. Ők nem hajlandóak semmilyen koordinációra, mind a 106 választókerületben állnak a jelöltjeik. A térképen így külön nem is tüntettük fel őket, csak azokban az esetekben, ha egy jelölt (LMP vagy Momentum) direkt a jobbikos javára léptek vissza.

A térképen azt mutatjuk meg, hogy mely körzetekben történt visszalépés a jelöltállítás kezdete óta. Nem jelöljük tehát külön a decemberben született MSZP-DK megállapodást. A két párt 60-46 arányban állapodott meg, hogy nem indít egymás ellen jelöltet.

Három olyan körzet van, ahol egyetlen baloldali van már csak a Fidesszel szemben:

Kunhalmi Ágnes, Pestszentlőrinc (Budapest 15.) - MSZP-Párbeszéd

Csárdi Antal, Belváros (Budapest 1.) - LMP

Szabó Szabolcs, Csepel-Soroksár (Budapest 17.) - Együtt

Jól áll a Pest megye 02.-es körzetben Szél Bernadett LMP-társelnök is, akinek a javára a DK-s jelölt is visszalépett, és Együtt-jelölt sem indul ellene. Ám a Momentum még talpon van a választókerületben. Az LMP eddig négy körzetben vonta vissza a jelöltjét: Pestszentlőrincen Kunhalmi Ágnes javára, Balatonfüreden a jobbikos Kepli Lajos javára, Csepelen az együttös Szabó Szabolcs javára, illetve kakukktojásként ott van Zugló, ahol visszaléptette az elnökség Barta Jánost, miután kiderült, hogy fideszesek is gyűjtöttek neki ajánlásokat. Ám Barta nem hajlandó hivatalosan visszalépni, erre jogi eszköze a pártjának nincs is.

A következő napokban még várhatóak visszalépések, Gyurcsány Ferenc legalábbis azt sejtette a szerdai bejelentésen, hogy még zajlanak háttértárgyalások.

Mivel a választásig már csak pár nap van, elképzelhető, hogy a választók nagy része csak a szavazókörben fog értesülni egy-egy visszalépésről. A szavazólapokat már kinyomtatták, így a neveket már csak tollal lehet kihúzni. Ez a szavazatszámláló bizottságok dolga lesz mindenhol április 8-án.