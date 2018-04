Az utolsó órákban is lehetnek ellenzéki visszalépések

Az RTL Klub csütörtök éjszakai Magyarul Balóval adásában három ellenzéki miniszterelnök-jelölt, Karácsony Gergely (MSZP-P), Szél Bernadett (LMP) és Vona Gábor (Jobbik). Hívták, de nem ment el Orbán Viktor, aki a választási kampány során egyetlen független médiában sem szólalt meg. A műsorból kiderült, hogy akár még az utolsó órákban is lehetnek visszalépések a baloldalon, hogy Vona szerint a Fidesz legyőzése a magas részvételen múlik. Kire szavaznak a Fideszből kiábrándultak, mi lesz a kétharmados szabályokkal, milyen együttműködések jöhetnek a választások után, lemondanak-e, ha ismét a Fidesz nyer – egyebek mellett ezekről is beszéltek a politikusok.

A hosszú, nagyjából háromnegyed órás adást Baló György azzal kezdte, hogy a mostanival együtt húsz választási vitát tartottak, a kormánypártok egyiket sem vállalták, ahogy Orbán Viktor miniszterelnök sem. A beszélgetésben elhangzó legfontosabb kijelentéseket témák szerint csoportosítva idézzük.

Miért szavazzunk az adott pártra?

Karácsony Gergely: Magyarországnak változásra van szüksége, a magyarok többsége változást akar. Ez a sokaság sokszínű, ezért szövetségben lehet végigcsinálni. Új gazdaság-társadalmi konszenzus, új társadalmi modell kell. Magyarország sikere az emberek sikere.

Vona Gábor: Sorsdöntő választás, nem 4 évre, hanem 2 generációra el fog dőlni az ország sorsa. Nem az a tét, hogy bevándorlóország leszünk-e, hanem hogy kivándorlóország maradunk-e. Fiatalok százezrei hagyhatják el az országot, ezt kell megállítani. De nemcsak az elmúlt 8 évet kell leváltani, hanem az előző 8 évet sem szabad visszahozni. A kormányt leváltani és elszámoltatni a Jobbik tudja, bár utóbbira az LMP-ben is lát esélyt.

Szél Bernadett: Akkor lesz változás, ha erős LMP a parlamentben. Nemcsak új szín, hanem új hangulat is. Három fontos területen kell gyors változás:

1440 milliárdos törvényjavaslat-csomagjuk van azonnal egészségügyi és oktatási béremelésre oktatás: boldog gyerekek, tehermentes tanárok, politikát kivinni, pénzt betenni az iskolákba egészségügy

A visszásságok, csalások, visszaélések hogyan befolyásolják a választás eredményét?

Szél: Befolyásolhatják a végeredményt. Nem demokratikus kampány folyik, hanem gyűlöletkampányt kellett elszenvedniük

Vona: A legkomolyabb választási csalás, ha jogilag nem is az, hogy a külföldre vándorolt százezrek nem kaptak olyan kényelmes lehetőséget szavazni, mint a határon túli magyarok.

Karácsony: A Fidesz magának alkotott választási rendszere törvényesített csalás, emellett primitív és aljas kampányt folytatott a Fidesz lopott pénzen. De hiába lejtett a pálya, ha az emberek elmennek szavazni, bukni fog a kormány. Mindhárom időközit és mindhárom fontos polgármester-választást elbukta a Fidesz ebben a négy évben, vagyis le lehet váltani a Fideszt, csak el kell menni szavazni.

Tanácsolják-e a híveiknek, hogy másik párt esélyesebb jelöltjére átszavazzanak?

Vona: A Jobbik egyedül indul, 106 jelöltjük van, az ő támogatásukat kérik. De valószínű, hogy az ország különböző pontjain így vagy úgy, lesznek átszavazások. „Mi bízunk a szavzaók bölcsességében”. Egyébként is a magas részvétel a választás kulcsa, ez fogja elhozni a győzelmet.

Szél: Az LMP egyoldalúan visszalépett egy baloldali (Kunhalmi Ágnes) és egy jobbikos (Kepli Lajos) javára. Hasonló gesztusok nem érkeztek, „viszont most már úgy látom, a tegnapi nap sikere után, hogy talán esély van arra, hogy még a következő órákban és napokban együtt részt tudjunk venni egy olyan folyamatban, amelynek segítségével a lehető legtöbb ellenzéki mandátumot el tudjuk hozni.”

Karácsony: Szerdán két jelöltjük lépett vissza, a belvárosban és Csepelen, „tettünk mi is egy lépést”. Mindent megtettek, például a visszalépésekkel, hogy a választók számára egyértelmű legyen, hol melyik ellenzéki jelölt a legesélyesebb, de „a mi szavazóink nem birkák, hogy terelgetni kelljen őket”.

Vona: A választási győzelem nem a visszalépéseken, hanem a magas részvételen múlik.

Szél: A visszalépések azért várhatóan 2 ellenzéki mandátumot eredményeztek, nem hiábavaló nyitottan állni a visszalépésekhez.

Vona: Nem hiábavaló, de demoralizáló volt, ahogy ez lezajlott. A szavazók bölcsek. Az időközi választásokon nem volt koordináció, mégis tudták, ki a legerősebb jelölt.

Mit fognak érezni vasárnap este, ha több egyéni körzetben harmincvalahány százalékkal nyer a fideszes, mögötte két ellenzéki jelölt alig lemaradva?

Karácsony: Ez a kérdés Vona Gábornak szól.

Vona: Minden olyan egyéni mandátum, amit a Fidesz szerez, neki csalódás.

Szél: Még zajlanak tárgyalások, megbeszélések, „remélem, nem lesznek ilyen körzetek. Azon dolgozom, hogy a legtöbb ellenzéki mandátumot megszerezzük, még keresek társakat ehhez”.

Karácsony: Mi mindenre nyitottak vagyunk. Én arra készülök, hogy a demokratikus ellenzéki pártok abszolút többséget szereznek, demokratikus balközép kormány legyen. Abban bízom, hogy a Jobbikkal együtt kétharmad lesz, ami közjogi változásokat is lehetővé tesz.

Vona: Mi arra készülünk, hogy egyedül nyerünk, az emberek a legerősebbet keresik. Nagy meglepetés lesz a közvélemény-kutatóknak a Fideszben csalódottak aránya, és ezeknek az embereknek a megszólítására a Jobbik képes leginkább.

Baló György párbeszéde Vona Gáborral

Baló: Azért keres utat középen, mert a Fidesz jobbról előzte? Vagy meggyőződés?

Vona: Meggyőződésből. Az ember a saját hibáiból tud tanulni.

Baló: Sokan tartanak a Jobbiktól.

Vona: Egyre kevesebben a kutatások szerint.

Baló: De sokan. És sokakat megsértettek. Mi a garancia, hogy nem lesznek szélsőségesek, mondjuk rasszisták ismét?

Vona: Az elmúlt 5 év. Ami előtte volt, azért „többször is bocsánatot kértem.” Mikor kért bocsánatot mondjuk a baloldal 2006-ért? Mikor kért bocsánatot Orbán Viktor a devizahitelesektől? A Jobbik az elmúlt 8 évből és a saját hibáiból is nagyon sokat tanult. A Jobbiktól ma senkinek nincs oka félni, félni Orbán Viktortól és a Fidesztől kell.

A kaparós sorsjegyekről

Karácsony: A Jobbik olyan, mintha egy kaparós sorsjegyet venne az ember. Az a Vona Gábor, aki most itt ül, sokszor szimpatikus dolgokat mond, de sok van a 8 évben, ami miatt tiltakozás volt, és a Jobbik programjában volt benne, mint például a magánnyugdíjak államosítása vagy állami tankönyvpiac megteremtése. Őszintén örül Vona mostani mondatainak, de emlékezzünk: bár a gyűlöletben a Fidesz a mester, az a Jobbiktól sem volt idegen.

Vona: Karácsony szerint a Jobbik olyan, mint egy kaparós sorsjegy. Az MSZP is, csak azt már háromszor lekapartuk, és egyszer se nyertünk. De ő nem Karácsonnyal akar foglalkozni, ő Orbánt akarja leváltani. „Változtunk, a javunkra változtunk”. És sorolja, hogy a civilek kapcsán vagy a CEU kapcsán, ha az merült fel, hogy demokrácia vagy Fidesz, „akkor bizonyítottunk”.

Szél: Abban abszolút hiszek, hogy az emberek meg tudnak változni. Pártoknál ez nehezebb, de az LMP mindig az volt és az lesz, aminek látszik.

Örülnének-e, ha kispártok, például a Momentum, az Együtt, a Kétfarkú bejutna a parlamentbe?

Vona: Igen, legyen sokszínű a politika.

Szél: Igen, alá is írt több kispártnak. Megérkezett a politikusoknak az a generációja, aki máshogy áll a dolgokhoz. A Fidesz felépítette monolit rendszert más logikával kell lebontani. A kis pártok között lát potenciális szövetségeseket.

KG: Igen, fontos a sokszínűség. De azt kormányzati erővé kell formálni, ha a kispártok bekerülnek, felelősségük lesz.

Mi történik, ha simán nyer a Fidesz?

Vona: Megígérte, hogy győzelemre viszi a Jobbikot. Ha nem nyernek, lemond.

Szél: A kongresszust fogja kérni, döntsön, lemondjon-e vagy folytassa. De „én egy nagyon küzdős valaki vagyok”.

Karácsony: Nekem nincs B tervem, abban bízom, hogy lesz demokratikus balközép kormány. De megjegyzi, hogy zuglói polgármester is.

Lesznek-e koalíciós partnerek a Fidesszel?

Nem, biztosan nem, ezer százalék, hogy nem.

Mi történik, ha az ellenzék győz, de olyan arányban, hogy a Jobbik is kell a kormányhoz?

Karácsony: „Tudok támogatni olyan kormányt, amely ebben az esetben szakértői kormányként Magyarországot kivezeti a válságból”, de „én nem tudok támogatni egy jobbikos miniszterelnököt”. És „meglepődnék, ha ez fordítva igaz lenne”.

Szél: 2012-ben Karácsonynak volt egy javaslata, a technikai koalíció. Az most is működőképes megoldás lenne, átmenetileg, „amíg nem találunk olyan megoldást, amikor egyértelműen demokratikus körülmények között, értékalapon tudnak a magyar állampolgárok választani”, és nem „ilyen mindenféle kényszerszövetségbe kell, hogy betereljük magunkat”.

Vona: Ha kormányalakításhoz partner kell, elmondta ősszel, kikkel tudna: LMP, Momentum. A hagyományos baloldali pártokkal nem, mert megújulás kell.

Szél: Ez egy sorsfordító kérdés. Azért kell technikai koalíció, mert ebben a formában asztalhoz se tudtak ülni. Ebben partner lenne-e a Jobbik és a baloldal?

Karácsony: Abban az értelemben lehet technikai koalíció, hogy közjogi kérdésekben, ahol nincs vita, együtt lehet működni, hogy a jogállamiságot kétharmados törvényekkel helyre tudják állítani. A kormányzás más kérdés. A Jobbikkal vannak alapvető különbségek, de nincs ezzel baj. Fogad, hogy a baloldalnak több mandátuma lesz, mint a Jobbiknak. Most szélsőjobb kormány van, ezt a baloldal tudja leváltani. Fontos, hogy ne legyen bizonyos időn belül új választás.

Ha nincs a teljes ellenzéknek kétharmada, mi lesz a kétharmados törvényekkel?

Karácsony: Népszavazás kell az alkotmányos keretek megváltoztatásáról, akkor is, ha van kétharmaduk.

Vona: Annak semmi akadálya, ahhoz koalíció se kell, hogy a NER antidemokratikus elemeit lebontsák. Ha együtt kell szavazni a választójogi törvény módosításáról vagy a civilszféra erősödéséről, az rendben van. Még az oktatásban is együttműködnének, bár van véleménykülönbség, szerintük jó a hittan vagy mindennapos testnevelés, de mást gondolnak a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatásáról is. Az iskolák finanszírozásának fenntartó szerinti diszkriminációját viszont ők is megszüntetnék.

Szél: A gyűlöletkampány után torz rendszerben nem látszik az ellenzéki pártok valós támogatottsága. Csomó embert megtévesztenek ebben az országban. Teljes ellenzéki kerekasztal kell, „hozzunk létre olyan választást, ahol mindenki meg tudja mutatni az értékeit demokratikus keretek között”. Választás után olyan helyzet kell, hogy az országot minél hamarabb kormányozhassák a most ellenzékben lévő pártok.

Mi lesz Paks 2-vel? Lesz Paks2?

Vona: Felül fogjuk vizsgálni, főleg a pénzügyi feltételek titkosított részeit.

Szél: Egyértelmű a válasz: nem. Egyedül ő nézett bele a szerződésekbe, és tudja: ki lehet lépni belőle.

Karácsony: Ebben a formában Paks2 maga a hazaárulás.

Új adószabályok?

Vona: Fontos az adóék csökkentése és munkát terhelő közterhek csökkentése.

Szél: 3 kulcsos szja lesz 0, 12 és 24 százalékos kulccsal, az emberek, 90%-a jobban jár majd.

Karácsony: Egyetért a minimálbér adómentességével és a maghs szja-kulccsal. Társasági adót változtatni kell, offshore-adó kell.

Utolsó mondatok

Karácsony: Ésszel és szívvel rájuk kell szavazni. Ésszel az esélyek miatt, és a gyűlöletet meg kell változtatni.

Vona: Sorsdöntő választás, két külön világ között kell dönteni. Orbáni világ, bezárkózó, leszakadó, fullasztó Magyarország. Nehéz bizalmat kérni 28 év csalódása után, de most bizalmat kérnek, tanultak a hibáikból, készen állnak a kormányzásra.

Szél: Nem az a lényeg, hogy ki honnan jött, balról vagy jobbról. A lényeg, hová mennek. 21. századot kínálunk, friss levegőt, békét és napfényt. És kőkemény elszámoltatást 28 évre visszamenően.