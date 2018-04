Legfontosabb választása előtt áll Lázár János

Makón fordult rá a kampányfinisre Lázár János, aki a Csongrád megyei 4. választókerületben indul egyéni mandátumáért. A miniszterelnökséget vezető miniszter persze a kampányból Hódmezővásárhelyet sem hagyta ki - legutolsó utcai fórumát a város nyugati szélén tartotta -, de talán biztosabbnak érezte, hogy a választás előtti utolsó napon ne csak ott találkozzon a választókkal, ahol februárban az általa támogatott polgármester-jelölt váratlan vereséget szenvedett, hanem a stabilan fideszes önkormányzat vezette Makón is.

A Hagymatikumtól nem messze tartott utcai fórumon jó másfélszáz ember gyűlt össze, hogy találkozzon Lázárral.

"Bízom benne, hogy most is nyer, de talán most szorosabb lesz az eredmény, mint négy éve" - mondta egy asszony a miniszterre várva. A szűkebb győzelemre a februári, mellbevágó hódmezővásárhelyi eredmény miatt tippelt. Kétharmad szerinte nem lesz - több megkérdezett fideszes szavazó ugyanígy vélte - de biztos kormánytöbbség igen.

Az egészségügyben dolgozó asszony és a mellette várakozó nyugdíjas nő szerint a kormány megérdemli a folytatást: emelkedtek a kórházi bérek, kórházi kollégái közül utoljára 2009-ben ment külföldre egyikük. "Én röghözkötöttebb vagyok, nem is gondolkodtam azon, hogy elmenjek. Sajnos nem tartjuk a kapcsolatot, de kíváncsi vagyok, hogy a Svédországba elment kollégám most is úgy látja-e, hogy ott minden havajdizsinapfény vagy az ottani biztonsági helyzet miatt már nem annyira."

A kórházban dolgozó nő szerint, "ha Merkel asszonynak kellenek a bevándorlók, küldjön értük repülőt", de ne történhessen meg, hogy "bevándorlók milliói országokat megfélemlítve, gazdaságaikat letarolva vonuljanak végig". Ez persze nem jelenti, hogy ne jöhetne senki, a kórházban is dolgozik egy arab - árnyalta a jelenséghez való viszonyát egy saját ellenpéldával.

Fideszes szavazatukat a gazdasági eredmények mellett épp a bevándorlás ügyének kezelése miatt érzik jó helyen. Ebben nem ingatta meg őket a letelepedési kötvények ügye sem. "Nem tudom, az mennyi embert érint és biztosan nem nekünk kell őket eltartanunk" - mondta az offshore közvetítőcégekkel felépített programról, amely nyomán csaknem hétezer - családtagokkal együtt közel húszezer, főként kínai, orosz és közel-keleti - személy kapott letelepedési engedélyt, így szabad mozgást az egész EU-ban.

Nem ingatta meg őket Kósa Lajos története a szerződésben elvárt 800 millió forintról, amelyet a multimillárdos örökséget beígérő csengeri nő adott volna neki. "Az nem is itt történt, Debrecen messze van" - legyintett a történetre a nyugdíjas nő.

Van, ami viszont zavarja őket, és amivel a Fidesz a következő ciklusban még szavazatokat szerezhet, pedig a Csongrád megyei választókerület még nem is áll ebben olyan rosszul: itt tíz jelölt indul az egyéni mandátumért - a szomszédos Dél-Békésben 26 -, ami azért többnek tűnik az indokoltnál.

"Hát én biztosan nem engedném, minek ennyi párt? Nyilván sok pénzt visznek el" - mondták egyetértésben. Az nem merült fel, hogy a kopogtatócédulák megszűntetésévél épp a Fidesz teremtette meg a lehetőségét a kamupártok indulásának.

Makó dolgozik

Lázár Jánost Makó polgármestere vezette fel, azzal, hogy a város mennyi mindent köszönhet a miniszter úrnak:

3 milliárd forint érkezett munkahelyteremtésre a városba, ahol most 3 százalék a munkanélküliség, míg 2010-ben 10 százalék volt;

800 millió jut ismét a kórházra;

2 milliárd az oktatási intézmények modernizálására;

9,8 milliárd a Hagymatikum gyógyfürdőre, amely a határmenti turizmusban is nagy vonzerőt jelent;

80 milliárdért pedig olyan útberuházások valósultak meg, amelyek Makót is érintették

- sorolta az eredményeket Farkas Éva, aki külön megköszönte Lázárnak, hogy 2020-tól a megye a Csongrád-Csanád nevet veszi fel, emlékezve arra, hogy Makó 1950-ig a csonka Csanád megye központja volt.

Makó az ország közepe

Lázár megköszönte "fogadott prókátora" túlzó szavait, majd házassági párhuzamba bonyolódva arról beszélt, hogy Hódmezővásárhely és Makó egy körzetbe került a parlamenti mandátumok számának csökkentésével: ez a kényszerházasság 2014-re érdekházasság lett, amiből 2018-ban szerelmi házasság lehet. "A szerelmi házassághoz viszont nagy hozomány kell" - mondta Lázár, épp a szerelmi házasság lényegének némiképp ellentmondva, és egy pillanatra talán választási menyasszonnyá változva, de aztán végül elhagyta a házasságos metaforát és inkább rátért Orbán Viktorra.

Listán azért kell a Fideszre, így Orbán Viktor kormányfőségére szavazni, mert "ő az egyetlen, aki megvédte és megvédi az országot a migrációtól, biztosítja az ország önállóságát és nem adja oda az országot Sorosnak és Brüsszelnek." "Mindenki más elárulja az országot" - egyértelműsítette a választás tétjét. "Olyanokra van szükség, akikben van bátorság kerítést emelni", mert ahol nincs kerítés, ott most is jönnek a migránsok. A biztonság mellett a gazdasági eredmények, a családi adókedvezmények, az 15 százalékos egykulcsos szja is mind megvédendő eredmény, bár a legfontosabb érve mégis a migrációval szembeni védelem volt: "nem egyszerűen képviselőt, hanem jövőt választunk 2018-ban", éppúgy, mint 1990-ben. "Magyar Magyarország legyen vagy bevándorlóország", "megmentik gyerekeiket és unokáikat attól, hogy bevándorlókkal kell együtt élniük" vagy sem, erről dönthetnek április 8-án. És ha rosszul döntenek, akkor azt már nem lehet visszacsinálni - idézte fel Orbánt Lázár, aki aztán az országos tétről ismét Makóra tért rá, azt ígérve, hogy nem maradhat az ország keleti szélén, ahová Trianon kényszerítette, hanem "az ország szimbolikus közepévé" kell válnia, mert "Makó többet érdemel". Hogy a szimbolikus középpé válás egy szimbolikus Trianon-revízióval, vagy esetleg épp az ellenkezőjével valósul meg, arra nem tért ki.

A Hagymatikum megéri a pénzét

Beszéde után az Indexnek válaszolva elmondta, hogy nincs aránytalanság abban, hogy a gyógyfürdő bővítése három és félszerese annak, amit az oktatási intézmények és a kórház fejlesztésére szánnak a városban. Utóbbiakban ugyanis már korábban is voltak fejlesztések, így a mostani 2,8 milliárd csak egy része a korábbi ráfordításoknak.

A Hagymatikum stadionnyi pénze önmagában sem túlzás Lázár szerint. "Addig nem támogattam a makói pályázatot, amíg a Turisztikai Ügynökség szakemberei nem igazolták, hogy Makó ez megéri." Makó turisztikai meglepetés lehet, a beruházás megtérül, mert a város határfekvésének köszönhetően nagyon sokan jönnek Makóba Romániából és Szerbiából is - mondta, egy előnyt villantva fel abból, hogy a város nincs az ország közepén.

"Ugye ezt maga sem gondolja komolyan, csak muszáj volt megkérdezni" - válaszolta arra, hogy van-e a turizmus állami alakításában bármiféle formális vagy informális szerepe Orbán Ráhelnek.

Hódmezővásárhelyen a Jobbik zárt

Miközben Lázár Makón volt, a Jobbik Hódmezővásárhelyen a polgármesteri hivatal előtt, a Kossuth téren tartotta kampányzáróját az ellenzéki összefogással győzelemre segített, hivatalosan független polgármesterrel. Márki-Zay Péter a Jobbik jelöltje, Kiss Attila melletti felszólalását talán Lázár Jánosra húzta fel, bár - esetleg egy lehetséges perre készülve - ez nem volt egyértelmű. A polgármester csak arról beszélt, hogy ha ő maga fideszes politikus lenne, akkor miket nem csinálna:

Nem építene vadászkastélyt választási évben;

nem sértegetné a cigányságot azzal, hogy 600 éve nem sikerült az integrációjuk;

nem listázná név szerint a választókat;

nem tolvajozná le a közmunkásokat;

nem menne ki Bécsbe migránsozni;

A kampányzárón ott volt Kiss Attila is, de Hódmezővásárhelyen Márki-Zay a rocksztár, a választók inkább vele akartak fotózkodni, kezet rázni.

A váratlan polgármesteri győzelmével országos reflektorfényt kapott Márki-Zay elégdetlen volt az ellenzék koordinált visszalépésével, bár ebben inkább a Jobbikot ostorozta - noha ő maga korábban sem tagadta, hogy egyébként közelebb érzi magához a pártot. "A DK, az MSZP és végül az LMP is tett valamit a koordinált visszalépésekért, a Jobbik nem. Pedig, ha a Jobbik beadta volna a derekát, akár 20 mandátummal többet szerezhetne, mint várhatóan fog " - mondta a Veszprémben Kész Zoltán mellett is kampányolt polgármester, aki ezért kapott is a veszprémi jobbikos jelölttől.

De nem csak az országos, a helyi viszonyok is tartogatnak kellemetlen meglepetéseket. Márki-Zay elmondta, az önkormányzatban is akadnak árulók. Előfordul, hogy elküldik a közmunkásokat azzal, hogy nincs munka, pedig van, legutóbb pedig valakik olyanokról szivárogtattak ki információt, akik sajtóattasénak jelentkeztek volna Márki-Zay mellé. A polgármester szerint mindhárman elvesztették a munkájukat. "A megfélemlítés rendszere még mindig működik."