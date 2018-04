Borzalmasan hosszú sor áll az újbudai Bocskai István Általános Iskolában üzemelő szavazókörnél. Vannak, akik kerekesszékkel, mások sörözgetve, zenét hallgatva állják ki a délután két óra körüli becslések szerint már háromórás várakozást ígérő sort. Viszont nem érdemes visszafordulni, ugyanis aki 19 óráig beáll a sorba, az szavazhat, mondta az Indexnek Bornemisza Anna, a körzet választási bizottságának elnöke. De az már most látszik, hogy este 9-10 óráig nem fejeződik be itt a szavazás.

A kormányváltás miatt állok már több mint két órája sorban

- mondja egy átjelentkező szavazó férfi a Bocskai úti hőségben. Épp palackos vizet kapott néhány fiataltól, aminek nagyon örült, de nem derült ki, hogy kik ők. „Sokunkat zavar, hogy elvették a magánnyugdíjunkat, ez most egy lehetőség, hogy reagáljunk.”

Egy BME-hallgató mögötte azt mondja, szerinte a kerület sok egyetemistája duzzasztotta fel ennyire a sort, egyébként ő jól elvan, mert társasággal jött. Többen mondják a 3 órás várakozási idővel kecsegtető sorban, hogy kormányt váltani jöttek és szerintük direkt szervezte a hosszas várakozást így a kormánypárt.

„Hát erre nagyon nem készültek fel, pedig tudhatták, hányan vagyunk. Miért nem nyitottak még egy helyszínt?” – mondja egy kétségbeesett arcú nő. Ő két és fél órája áll sorba.

A gyerekkel érkezőket, a betegeket, várandósokat soron kívül előre engedik, a szavazók békésen és egyelőre kitartóan állnak a sorban. Akik nem átjelentkezők, hanem ebben a körzetben laknak, azokat is soron kívül előre engedik, de ezt nem feltétlenül tudják, mert a sorban kevés tájékoztatást kapnak a várakozók. Az iskola udvarán egy nő megyék neveit ordibálja, aki hallja a megyéje nevét, az bemehet az épületbe, mert éppen ott van szabad asztal.

A szavazókörben azzal gyorsították a folyamatot, hogy szétszedték a névjegyzéket, és a négy évvel ezelőttihez képest kétszer annyi munkatárssal dolgoznak. Most 43 emberrel dolgoznak, összesen 10611 ember szavaz ma itt az átjelentkezőkkel együtt.

Az itteni 35-ös szavazókör az, ahová át lehetett jelentkezni vidékről. „Négy éve körülbelül négyezer fő volt, akkor fél 9-kor zárt a szavazókörünk. Most ugye több mint tízezren vannak” – mondja Bornemisza Anna választási bizottsági elnök.

Kertész utca

"Hétig érjenek vissza!" - tanácsolta a választási iroda egyik munkatársa azoknak az első szavazós lányoknak, akik abba a Kertész utcai szavazókörbe jöttek szavazni, ahol az átjelentkezők szavazhatnak. A lányok a sor végén álltak, a sor vége pedig tagadhatatlan hosszú, ezt unták meg. Jó idő van, inkább kirándulnak, de mindenképpen visszajönnek, mert szavazni akarnak - magyarázták az Indexnek.

A választási iroda munkatársa mondta nekik, hogy nyugodtan menjenek el, de ha szavazni akarnak, akkor hétre érjenek vissza, és ha 7-kor a sorban állnak, akkor szavazhatnak. De ha később érnek oda, akkor már nem, a választási iroda munkatársai ugyanis pontban 19 órakor a sor végén zárást csinálnak.

A Kertész utcai tömegben kizárólag fiatal átjelentkezők vannak. Ők azok, akiknek - bár nem a hetedik kerületben van a bejelentett lakcímük - Budapesten élnek, dolgoznak, tanulnak. Akiket mi kérdeztünk, azok egytől egyig azt szeretnék, hogy ne a Fidesz-KDNP győzzön, de legalábbis ne legyen meg a kétharmada. Idén mintegy 200 ezer ember kérte, hogy átjelentkezhessen a választások előtt, négy éve ez a szám 128 ezer volt. A Kertész utcai állapot még istenes ahhoz képest, ami a XI. kerületben, a Bocskai István Általános Iskola előtt van, ott egy kilométer hosszú a sor.

Délután két órakor már több száz méter, de ránézésre másfélszer hosszabb a Kertész utcában szavazásra várók sora, mint két órával ezelőtt. A sor közepén állnak azok, akik 40 perce vagy egy órája érkeztek, de akik a hosszú sorban állás után be is jutnak az épületbe, azoknak is legalább egy fél óra, mire ikszelhetnek. Egy lány a kutyájával várakozott, ő az Indexnek azt mondta, nem itt szavaz, csak a barátja, rá vár. A fiú már az épületben van - mondja -, úgyhogy kábé fél óra és talán végeznek. Talán.

A Kertész-Dob utca sarkát már órákkal ezelőtt egy rendőrautó zárta el az autós forgalom elől, ami miatt kisebb dugó alakult ki a Kertész utca le nem zárt részénél, de a dudálásokon kívül nincs feszkó, mindenki nyugodt. Az idő jó. Valaki könyvet olvas, van, aki a telefonját nyomogatja, mások beszélgetnek vagy éppen söröznek. Azért, hogy ne zárják el az autós forgalmat a Kertész utca és a Wesselényi sarkán a sor visszakanyarodik a Kertész utcában.