Megdőlt a szélsebességi rekord: 100,8 km/órát mértek a János-hegyen

Az OMSZ tájékoztatása szerint szerdán az északnyugatias szelet több helyen kísérték erős, főleg a hegyvidéki területeken viharos lökések. Budapesten, a János-hegyen 100,8 km/h-s (28,0 m/s) széllökés is előfordult, ezzel új fővárosi napi szélsebességrekord született. Eddig ezen a napon a legmagasabb szélsebességértéket 1981-ben, a Budaörsi Repülőtér állomáson regisztrálták, ahol 94,3 km/h-s (26,2 m/s) széllökést mértek.

Azt még nem tudni, hogy a csütörtök reggeli viharos idő döntött-e rekordokat, mindenesetre az ország nagy részén figyelmeztetést is kiadtak miatta. A folytatásban lehűlésre kell számítanunk, hajnalonként mínusz 12 fokot is mérhetünk fagyzugosabb helyeken, a hétvégén pedig az év első nagyobb havazása is megérkezhet.