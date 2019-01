Március 15-ére közös ellenzéki polgármester-jelölteket ígér Ujhelyi István

Egyetért a Tóth Bertalan MSZP-elnök által szorgalmazott összellenzéki közös EP-listával Ujhelyi István, az MSZP európai parlamenti képviselője, de a megvalósulásában kételkedik. Ujhelyi a Válasznak adott interjúban kijelentette:

Semmi nem lehetetlen, de egyetlen nagy közös lista valóban kevéssé valószínű. Azt mindenesetre el kell elkerülni, hogy a Fidesz-lista szétverje a szétaprózott ellenzéki listákat.

Ujhelyi szerint az MSZP egyedül is több mandátumot tud szerezni, nem a saját helye miatt aggódik. ". A borzalmas lélektani következménytől tartok, amely az ellenzéket megbénítaná, ha a Fidesz a 21 EP-mandátumból elvinne 15-16-ot, ahogy Orbán tervezi."

Szerinte jó jel, hogy az elmúlt hetek tüntetései elkezdték összekovácsolni az ellenzéket. "Egy a tábor, több a zászló. Ez a fordulat következett be most az ellenzéki térfélen." Ez alapján úgy látja: "végre felismerte az ellenzék: az Orbán-rendszer közös erővel verhető idén. Ez hatalmas elmozdulás az eddigiekhez képest. 2019 lehet az év, amikor megroppan a rezsim."

A Jobbikkal való együttműködésről Ujhelyi azt mondta: "talán nekem volt velük a legtöbb konfliktusom antiszemita kiszólásaik, elfogadhatatlan nézeteik miatt. Sneider Tamás be is perelt. Megnyertem. Ma is azt mondanám, hogy az Országgyűlés alelnökének nem való ilyen múltú ember, s a Jobbik jobban tette volna, ha valaki mást jelöl. A programjuk viszont erőteljesen szakít a Novák Előd-féle régi vonallal – már az európai politika kérdéseiben is."

A képviselő konkrétabb dolgot is mondott az ellenzéki együtt működésről.

Március 15-én reményeink szerint az ország jelentős részén már azok lesznek a szónokok az ünnepi rendezvényeken, akik a teljes ellenzék támogatásával szállnak majd szembe Orbán jelöltjével ősszel.

A jelölteknek "örömmel" ajánlja, hogy működjenek együtt Márki-Zay Péter mozgalmával. A budapesti főpolgármester-választásról pedig azt mondta: "nagyon meglepődnék, ha Puzsér Róbert lenne Tarlós István kihívója az előválasztás végén."