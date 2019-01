Törölni kellett az év első újszülöttjét köszöntő polgármesteri posztot

Nagy vihart kavart szerdán egy Csongrád megyei polgármester amúgy teljesen ártalmatlan facebookos bejegyzése. B. polgármester büszkén jelentette be a város kórházában az idei első újszülöttet, a képhez maga is odaállt az anyuka, az apuka és a baba mellé. A kisgyerekről és az anyukáról több kép is készült, majd annak rendje és módja szerint a fotókat kiposztolták a polgármester Facebookjára azzal a szöveggel, hogy

Ma köszöntöttem 2019 első [a város neve] újszülöttjét és [a baba neve] szüleit. Az év első babája január 6-án született, édesanyjának [a nő neve] ő a harmadik gyermeke.

Ideális likegyűjtő poszt, az év első babája egy normális társadalomban csak pozitív reakciókra számíthat, és így történt ez most is. A képek alá sorban érkeztek a szívecskés és tetszikelős jelzések, a gratulációkat és jó egészséget kívánó kommentek. Egy darabig.

Aztán valaki egy kommentbe belinkelt egy korábbi újságcikket, amiből kiderült, hogy a nőt korábban gyermekbántalmazás miatt elítélte a szegedi bíróság. A Nevelőanyja hipót öntött a fejére, de jóra fordult a sorsa című cikk egy gyomorforgató esetről számol be. A nő az új párjának az előző kapcsolatából származó gyermekét bántalmazta és kínozta.

A bírósági tudósításból kiderült, hogy a kisgyerek sorsa akkor vett fordulatot, amikor a szülei elváltak, az édesanyja messzire költözött, ezért a gyereket a nagymamája és a dédnagymamája nevelte, miközben az apja nem foglalkozott vele. A férfi aztán új párra lelt, az említett nővel, akinek volt már két gyereke, összeköltöztek, ezután a kislányra szörnyűséges időszak köszöntött.

A bírósági ítélet szerint a kislányon folyamatosak voltak a kék-zöld foltok, karmolások, de az akkor még csak hét éves lány a valódi okokat 11 éves koráig eltitkolta. Akkor már megint a nagyszülőknél lakott, és nem bírta tovább magában tartani a szörnyűségeket: "elmesélte, hogyan szidalmazta és bántalmazta a nevelőanyja. Elmondta, teljes erőből orrba rúgta, és eltört az orra, két törölköző lett tiszta vér. (...) A védőnő elmondta, hogy többször hipóval öntötték le a kislány fejét a tetű ellen, ami miatt csomókban hullott a haja, és olyan volt a fejbőre, mint egy bogár kitinpáncélja.(...) úgy érezte, kétszer hajmosás közben akarta a lavórba fojtani a nevelőanyja, aki a nyakánál fogva is felemelte és a falhoz nyomta, és olyan is előfordult, hogy kirúgta alóla a széket, amikor evett. Olyan is volt, hogy a nevelőanya a nagyobbik gyermekét uszította rá a kislányra" - olvasható a Délmagyar.hu két évvel ezelőtti bírósági tudósításában.

A nőt első fokon kiskorú veszélyeztetése és testi sértés bűntette miatt bűnösnek találta a bíróság, majd a fellebbezése után a Szegedi Törvényszék 2017 januárjában másodfokon helybenhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét. A nő így két év, végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést kapott, tehát a büntetés még mindig hatályban van.

Csütörtökre a polgármester Facebookjáról eltűnt a cikk elején említett köszöntés és a fotósorozat. Szerencsétlen ügy, ezért megkérdeztem a polgármestert, hogy mi történt. A városvezető azt mondta, nem tudtak a nő előéletéről, ezért a kommentben elhelyezett hír őket is nagyon meglepte.

A városban hagyomány, hogy minden évben az első újszülöttet köszöntik, most is így történt. Viszont az anyuka két éve még nem lakott a városban, ezért az önkormányzatnál nem is volt semmilyen előélete, így nem került elő vele kapcsolatban semmilyen probléma, amikor a köszöntés előtt megnézték, hogy ki az anya. De azt is hozzátette, hogy ha tudják, ki az anya, a gyereket akkor is felköszöntik.

A polgármester azt mondta, hogy elnézést kér minden érintettől, ha hibáztak, de nem volt szándékukban a családot megbántani. Mint mondta, ez nem egy kitüntetés, amelynél arról döntenek, hogy kit ünnepeljenek, hanem egy állapot.

A gyermek itt született a városban, tehát öt napja a város lakója, akinek jár a köszöntés.