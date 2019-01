Hiába szóltak az utasok, kitört ablakkal ment a busz

Kitört a 133E busz egyik ablaka kedden délután, de a vezető akkor sem állt ki a forgalomból, amikor az utasok szóltak neki, számolt be az RTL Klub szombati híradója. A tévé videófelvételeket is kapott az utasoktól, amik megmutatják kívülről és belülről is, hogyan nézett ki a berobbant üvegű jármű.

A busz ablaka azután tört be, miután egy sószóróval ütköztek az Erzsébet híd budai hídfőjénél. Az FKF Zrt. megerősítette a műsornak, hogy egy munkagép a buszsávban várakozott, és amikor a busz balról megelőzte, akkor sérült az üveg.

Az RTL úgy tudja, hogy a sofőr elismerte a felelősségét, a járatot üzemeltető BKK-alvállalkozó pedig belső vizsgálatot indított a riport szerint.