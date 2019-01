A Duna Médiaszolgáltató szerint abszolút rendben van, ha az MTVA-ban megmondják a riportalanynak, hogy mit válaszoljon

Ahogy arról hétfőn beszámoltunk, Hadházy Ákos és Szél Bernadett független országgyűlési képviselők ismét az MTVA székházához mentek, ahol némi bonyodalom után legalább az aulába bejutottak, sőt, néhány percre még a hírhamisító Papp Dániellel, az MTVA vezérigazgatójával is válthattak pár szót, bár túl sok értelme nem volt.

Este aztán Hadházy egy közleményben azt írta, "visszatértek az MTVA-ba, ahonnan legutóbb botrányos körülmények közt, törvénytelenül távolították el őket. Röviden ugyan, de volt alkalmuk találkozni a a hírhamisító Papp Dániel vezérigazgatóval és ígéretük van egy kedd reggeli megbeszélésre Dobos Menyhérttel, a DUNA Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezetőjével is."

Hadházy többek között azt is szeretné elérni, hogy "a köztévé csatornáin adják le azt a közérdekű közleményt, amely az Európai Ügyészségért folyó aláírásgyűjtésre hívja fel a figyelmet. A médiatörvény szerint ezt díjmentesen kell sugároznia az MTVA-nak, így csak a technikai részletkérdésekről kellene megegyezni."

Hadházy és Szél az egész éjszakát az MTVA épületében töltötték, reggel Szél Bernadett először néhány fotót (egyike látható a cikk tetején) és egy kis videót közölt, amin azt mutatta, hogyan vette egy kamera őket egész éjjel, és hogyan vette reggel is, amikor képviselőtársa még aludt. Majd egy élő videóban híreket olvastak be, olyanokat, amelyek nagy valószínűséggel nem mentek volna le a köztévében, vagy nem úgy, olyan formában.

Kilenc körül Dobos Menyhért, a DUNA Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezetője megérkezett, és egy kanapéra ülve beszélgetni kezdett a két képviselővel. Többek között azt mondta, a képviselők nem tartják be a törvényeket. Az, ahogy betörnek a stúdióba, "mint a gaboniak", az nincs rendben, hozzátette, még jó, hogy nem volt náluk fegyver. Elmondta, amikor látnak egy olyan műsort, amivel problémájuk van, azonnal tegyenek bejelentést, feljelentést. Hadházy szerint a nap 24 órájában tehetnék a bejelentéseket.

Fotó: Szél Bernadett / Facebook Dobos Menyhért, a DUNA Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

Szél Bernadett azt kérdezte, mit szól ahhoz, hogy fegyveres biztonsági őrök erőszakkal tettek ki országgyűlési képviselőket az MTVA épületéből, Dobos szerint majd kivizsgálnak mindent, de szomorú, ahogy a képviselők viselkedtek. Szerinte akadályozták a működést. "Az önök képviselői viselkedése túlment minden határon" - mondta Dobos.

Hadházy arra a kiszivárgott videóra is rákérdezett, amin az látható, ahogy a közmédia riportere mondja Lomniczinak, riportalanyuknak, hogy mit mondjon, mi az a szó, amit még hallani szeretnének a műsorhoz.

"Abszolút rendben volt"

- mondta Dobos erről, majd átadott egy pendrive-ot azokkal a törvényekkel, amiket Dobos szerint nekik képviselőknek is be kell tartaniuk. De általában a közmédiás híradásokról is csupa jót tudott csak mondani a vezérigazgató:

"Tökéletesen jónak tartom a magyar közmédiának a Híradóit, annak a híradásait. Abszolút pártatlannak tartom, és így helyesnek."

- mondta.

A teljes beszélgetést itt tudja megnézni:

(Borítókép: Szél Bernadett / Facebook)