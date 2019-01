Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke a köztévében úgy nyilatkozott Hadházyék MTVA-ból történő élő közvetítésére, hogy "a visszaélés személyes adattal bűncselekmény merülhet fel, ami a jogellenes adatkezelésnek egy büntetőjogi aspektusa" - írta az MTI.

Hozzátette, hogy az ügyben azt is vizsgálni kell, hogy a képviselők milyen célból kezelhetnek személyes adatokat. A szabályok értelmében a képviselők a feladataikkal összefüggésben gyakorolhatnak különböző jogokat, és azokba az intézményekbe léphetnek be, amelyek a végrehajtó hatalom alá tartoznak - fejtette ki az elnök, hozzátéve: rögzíteni kell, hogy ezen intézmények ellenőrzése során milyen személyes adatokhoz férhetnek hozzá, és miként kezelhetik ezeket, ugyanis erre vonatkozóan nincsen konkrét szabály.

A Helsinki Bizottság jogvédő szervezet ma úgy reagált erre a bűncselekményes felvetésre: abszurd.

Azt írják, hosszú vita után ma már jogszerű bizonyos esetekben a rendőrökről készült felvételek nyilvánosságra hozatala, az alkotmánybíróság szavai szerint „valamely jelenkori eseménnyel kapcsolatban a nyilvánosság figyelme elé került személyről készült képmás általában az eseménnyel összefüggésben az engedélyük nélkül nyilvánosságra hozható".

Rendőri intézkedésről készült képfelvétel hozzájárulás nélkül is nyilvánosságra hozható, ha a nyilvánosságra hozatal nem öncélú, vagyis az eset körülményei alapján a jelenkor eseményeiről szóló vagy a közhatalom gyakorlása szempontjából közérdeklődésre számot tartó tájékoztatásnak, közügyet érintő képi tudósításnak minősül.”

valamint egyes intézkedési jogosítványaik is azonosak", írják.

Ahogy az ellenőrzési és tájékoztatási feladatát is ellátó országgyűlési képviselő is jogilag hasonló funkciót tölt be sajtóhoz, hiszen a képviselő is a közhatalmat ellenőrzi és a nyilvánosságot tájékoztatja