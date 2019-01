Az ország leggazdagabb településén se viszik el a szemetet

Országszerte komoly problémák léptek fel a szemétszállítás területén, írta Wittinghoff Tamás budaörsi polgármester, amikor arról kérdeztem, hogy miért kell Budaörsön is hetekig kellett várni a kukáskocsira. Olvasóink jelezték, hogy a városban néhány hétig szünetelt a szemétszállítás, ami a múlt héten némileg mérséklődött, de még mindig vannak olyan utcák, ahol a szemét már kifolyik a kukából.

A polgármester emlékeztetett arra, hogy bár a szemétszállítás önkormányzati feladat, de a 2013-as "rezsicsökkentés" miatt tíz százalékkal csökkentették a hulladékszállítási díjat.

A befagyasztott ár több helyen oda vezetett, hogy a hulladékszállítási szolgáltatás leromlott, az azt végző eszközök amortizálódtak. Az ország leggazdagabb települése, Budaörs ezt még tudta kezelni, mert az önkormányzati cég, a Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. veszteségeit a város kompenzálta, de 2016. április 1-től elkezdődött a hulladékkezelés rendszerének központosítása.

Korábban már írtunk az ezután kialakult káoszról, ami a budaörsi polgármester szerint azt a helyzetet eredményezte, hogy bár a szemetet a továbbiakban is ugyanazoknak kellett elszállítaniuk, de a szemétszállítási díjat az egész országban egy állami cég kezdte beszedni úgy, hogy „az NHKV (közkeletű nevén: Kukaholding) osztja majd vissza a valódi munkát végző cégeknek".

Wittinghoff szerint ők már ekkor figyelmeztettek, hogy ez így nem nagyon fog menni:

Túl sok szereplővel, túl sok változóval, elnehezült vízfejjel nehéz hatékony munkát végezni. Arra azért mi sem számítottunk, hogy majdnem három évnek kell eltelnie ahhoz, hogy a számlázás nagyjából-egészéből utolérje magát. A Kukaholding ezután – mert nem vagy nem teljesen tudta beszedni a pénzt – késve, alig vagy nem fizetett a hulladékszállítást végző szolgáltatóknak. Ezzel a csőd szélére kerültek a kisebb hulladékszolgáltatási közszolgáltatók.

Ezután a több száz kisebb közszolgáltatóból álló hulladékszállítást önkormányzati társulásokba terelték, és „Budaörsöt ez érintette a legérzékenyebben: az addig kiválóan működő BTG-től mondvacsinált ürüggyel megvonták a hulladékgazdálkodói közszolgáltatói minősítést, oly módon, hogy ez ellen jogorvoslattal sem lehetett élni”. Ezután Budaörs az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz csatlakozott, és bár az érdi társaság lett a hulladékszállítási közszolgáltató, „a tényleges hulladékszállítást továbbra is a BTG végezte".

Ez csak némi örömöt hozott a városba, ugyanis a polgármester szerint

a Kukaholding nem fizetett az érdi közszolgáltatónak, az sem fizette ki az alvállalkozóját: százmilliót is meghaladó hiány keletkezett a BTG-nél egy év alatt.

Korábban a város tudta kezelni a kieséseket, de Wittinghoff szerint ekkor az állam szolidaritási hozzájárulás címén több mint kétmilliárd forintot vont el tőlük. Évente.

A BTG sem tudta vállalni, hogy ingyen szállítja a szemetet, miközben a szemétszállítás díját az állam elvileg beszedi, de nem vagy csak részben továbbítja.

A budaörsi szemétszállítás így teljes egészében átkerült az érdi közszolgáltatóhoz, és a feladattal együtt a várostól megkapták az eszközöket, "pályázaton nyert modern kukásautókat", de a feladatot szerinte továbbra sem tudják elvégezni, ugyanis „nincs pénzük a gépek karbantartására, ezért azok lerohadnak, a régebbi, terepet jól ismerő dolgozók sorra otthagyják őket”.

Nos, ez az oka annak, hogy Budaörsön nem (sem) szállítja el a kukásautó a szemetet.

A város emiatt Wittinghoff szerint rendszeresen reklamál az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonporfit Kft-nél, amely ráadásul szerinte több tízmillióval tartozik a BTG-nek is, de a 22-es csapdája, amikor felszámolást sincs értelme kezdeményezni, mert „attól még nem tűnne el a szemét a budaörsi kukákból" – írta a polgármester.

A város nem viheti el a szemetet, mert arra nincs engedélye, az ÉTH Kft. pedig csak akkor tud „rendesen dolgozni, ha a kukásautókat karban tudja tartani és benzint is tud bele venni – nem beszélve a dolgozói megfizetéséről. Ez akkor következik be, ha a neki járó pénzt megkapja a Kukaholdingtól – illetve sajnos mire ez bekövetkezne, akkorra már annyira lerohad a gépparkja, hogy a javítása legalábbis kétséges. Szóval a „rezsicsökkentés”, a szemétszállítás központosítása, annak megvalósítási módja – attól tartok – már most is nehezen és drágán helyrehozható károkat okozott”.

Szerintük a helyzet csak akkor fog megváltozni, ha az azt végző cég rendesen hozzájut a szolgáltatás ellenértékéhez. Hogy erre mi az esély, egyelőre kétséges, decemberben kirúgták a kukaholding vezetőinek a nagy részét.

Kérdéseinket elküldtük az érdi társaságnak, amint válaszolnak, megírjuk.