Tíz centi hó eshet péntek reggelig

Az ország nagy részén további havazásra, több megyében hófúvásra, néhány megyében ónos esőre is figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat - írta az MTI.

Az OMSZ veszélyjelzése szerint Vas, Zala, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Nógrád megye kivételével az egész országban elsőfokú a figyelmeztetés havazás veszélye miatt.

Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyében a hófúvás miatt van - ugyancsak elsőfokú - figyelmeztetés.

Békés, Csongrád és Hajdú-Bihar megyére az ónos eső veszélye miatt is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést.

Azt írták, délkelet felől napközben egyre több helyen várható csapadék az országban. Péntek reggelig, délelőttig délkeleten fagyott eső, ónos eső, havas eső, másutt döntően hó valószínű. Többfelé 5-10 centiméternyi hó is hullhat péntek reggelig. Egyes területeken - nagyobb valószínűséggel délen - 10 centiméternél több hó is hullhat. Péntek estétől a déli területeken további mintegy 2 centiméternyi hó várható.

Többfelé megerősödhet a szél is. Emiatt az Alföldön éjfélig, a Dunántúlon szombat éjfélig nagyobb területen lehet gyenge hófúvás. Egyes megyékben időnként erős hófúvás is kialakulhat, kiemelten Veszprém megye magasabban fekvő részein, elsősorban pénteken, valamint - kisebb eséllyel - a péntek esti óráktól a Dunántúl délkeleti harmadában. A Bodrogközben kisebb területen csütörtökön is kialakulhat erősebb hófúvás.

Csütörtökön a legmagasabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 3 Celsius-fok között várható. Késő estére 0 és mínusz 4 fok közé csökken a hőmérséklet.

