14 millió forint értékben voltak fejlesztések a súlyos állapotú tornanádaskai lakásotthonokban

Súlyos visszásságokat tárt fel az alapjogi biztos vizsgálata a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tornanádaskán található speciális lakásotthonok és a tagiskola működése és állapota kapcsán, derült ki az ombudsman csütörtökön közölt jelentéséből. Erre reagált most a Mezőkövesdi Tankerületi Központ, amely állítása szerint mindent megtesz azért, hogy biztosítsa a megfelelő körülményeket a rábízott intézményekben.

A tankerületi központ szerint az említett vizsgálatot még 2018. április 16-án végezték az alapvető jogok biztosának munkatársai a Tornanádaskán működtetett négy lakásotthonban, amelyet kiterjesztettek a BAZ Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI Tornanádaskai Tagintézményére is. A vizsgált időszak óta ugyanakkor

"a tagintézményen belül 14 283 645 Ft értékben valósultak meg infrastrukturális fejlesztések."

Közleménye szerint a Tankerületi Központ többek között felújította a kollégiumi rész fürdőszobáit, a szobákat, új bútorokat és digitális eszközöket vásárolt az intézménybe, továbbá felújítja a fűtésrendszert és az intézmény udvarát is, illetve fejlesztő eszközöket vásárol, és támogatja pedagógusok továbbképzését is. Az alkalmazottak közül pedig jelenleg hárman vesznek részt gyógypedagógus képzésben, akik Klebelsberg Képzési Ösztöndíjban is részesülnek.