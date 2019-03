Az új Hungaroring-lehajtó miatt megszűnik a Ring pihenőhely az M3-ason

Forgalomváltozások lesznek az M3-as autópálya mogyoródi szakaszán, megszűnik a Ring pihenőhely - tájékoztatta a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kedden az MTI-t.

A változás a Budapest felé vezető oldalon 100 kilométeres sebességkorlátozást is eredményez, a 19-es kilométernél ugyanis új útirányjelző szerkezetek és a hozzájuk tartozó szalagkorlátok építését kezdi meg a kivitelező szerdán. A 20-as kilométer közelében bontják majd a meglévő zajvédő falakat is, a biztonságos munkavégzés miatt a leállósáv mellett 300 méteren a külső sáv egy részét is elkerítik. Ezen a szakaszon sávelhúzással két sávon haladhat a forgalom óránkénti 60 kilométeres sebességkorlátozás mellett.

Ezekkel együtt a parkolóhelyek zárásával megkezdődik a Ring pihenőhely megszüntetése is; területe csomóponti ágként üzemel az új csomópont megépüléséig.

A Vásárosnamény irányába haladó oldalon megmarad a ki- és felhajtási lehetőség a pihenőhely irányából, de a padokat, illemhelyet már nem használhatják a közlekedők. A Budapest felé vezető oldalon megszűnik a kihajtás lehetősége a pihenőhelyre, a felhajtás viszont továbbra is biztosított a forgalomnak. Ezen az oldalon is megkezdődik az épületek elbontása, így a pihenő szolgáltatásait már itt sem nem vehetik igénybe a közlekedők.

A megszűnő Ring pihenőhely helyett a Szilas, illetve a jakabpusztai pihenőt használhatják az autósok, ezek attól körülbelül 6 kilométerre találhatók.