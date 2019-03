Harrach szerint nem gond, hogy a lovasközpont állami földeket kap

Tizennégy állami tulajdonú föld vagyonkezelési joga kerülne a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) fóti lovasterápiás központja számára, az alapján a törvényjavaslat alapján, amit Harrach Péter nyújtott be két hete az országgyűlésnek.

Harrach Péter mellesleg az NGYSZ alelnöke.

Harrach azt indítványozta, hogy az érintett területek 2020 szeptemberétől kezdődően 20 évre a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat vagyonkezelésébe kerüljenek ingyenesen. A 24.hu megkérdezte a KDNP-s politikust, hogy nem tartja-e összeférhetetlennek, hogy a saját szervezetének kedvező javaslatot nyújt be.

A kérdésre Harrach azt mondta, hogy nincs összeférhetetlenség, mivel az NGYSZ karitatív szervezet, és tudatosan a szervezet szükségleteire reagálva nyújtotta be a törvényjavaslatot.

Fotó: Máthé Zoltán / MTI Herczegh Anita Áder János köztársasági elnök felesége (k) a Nemzetközi Gyermekmentõ Szolgálat fóti Lovasterápiás és Oktató Központjában, 2016. május 26-án.

Korábban az Index is megnézte, milyen területeket érint ez a tizennégy állami tulajdonú ingatlan. A térkép és helyrajzszámok szerint ezek erdős, fás, mezős, legelős részek, és a már meglévő Fóti Lovasterápiás Központot ölelik körbe. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat is ezt erősítette meg az Indexnek, és azt is mondták, a tizennégy terület többségét már hosszú évek óta használják. "A terület nagyságát tekintve a legnagyobb részben már évek óta bejegyzésre került a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, mint vagyonkezelő. Az MNV szerint azonban az elmúlt évek törvénymódosításai miatt a vagyonkezelői jogunkat meg kell újítani."

Szél Bernadett a parlament gazdasági bizottságában szeretett volna részletesebb tájékoztatást kapni az NGYSZ működéséről, de elmondása szerint felháborodás kísérte, amikor a március 13-i ülésen felhozta a témát, és végül nem is engedték, hogy elmondja a kérdéseit.