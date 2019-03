Petícióban követelik Orbán Viktortól, hogy mondassa le Pócs Jánost

„Semmilyen magyar honfitársunk kazánba zárásával és felgyújtásával nem szabad fenyegetni. Pócs János cigány nemzetiségű magyar honfitársainkkal tette ezt. Nincs helye a közéletben!"

Ezzel a felhívással, a miniszterelnöknek címzett levelében, mint pártelnököt kéri Setét Jenő, az Idetartozunk Egyesület elnöke, hogy Orbán Viktor kezdeményezze Pócs János lemondását a mandátumáról.

Szombat este írtunk a 444 nyomán arról a sok évvel ezelőtti videóról, amelyen Pócs János fideszes képviselő egy nagyon bizarr jelenetet ad elő az egyik roma alkalmazottjával, és azt játsszák el, hogy a férfi az életéért könyörög egy kazánban guggolva, míg Pócs fel akarja őt gyújtani, mert ivott egy féldecit. A párbeszéd szerint Pócs direkt a romákat akarja felgyújtani, pontosabban csak azokat, akikre haragszik. A felvételt állítólag a roma férfi kérte, és a barátaival jót szórakoztak aztán rajta.

Amikor a 444 Jászapátiban megpróbálta megtudni, hogy mi történt, a polgármester (aki nem Pócs) megpróbálta megtiltani nekik, hogy forgassanak, ám amikor ez nem sikerült, Pócs kioktató stílusban szúrta le a 444 újságíróját, hogy nem szégyelli-e magát, hogy ilyeneket kérdezget tőle. Az RTL-nek is azt mondta Pócs - arra utalva, hogy a felvételen szereplő ismerőse már meghalt -, hogy bárcsak most is elkészíthetné a felvételt. Ezzel szemben a Fidesz-frakció már azt közölte:

MÉG HA BARÁTI VICCELŐDÉSNEK SZÁNTÁK IS, A VIDEÓ NEM SZERENCSÉS, MERT FÉLREÉRTÉSEKRE ADHAT OKOT.

Mindezek után Setét Jenő először Facebook-oldalán tette közzé a nyílt levelét Orbán Viktorhoz, majd petíció formában is megjelent a felhívás, melynek aláírói azt kívánják elérni, hogy Orbán Viktor mondassa le Pócs Jánost. Setét úgy fogalmazott levelében:„sajnálattal vesszük tudomásul, hogy az ügyben jogi lépések megtételére már nincs mód. Azonban nagyon reméljük, hogy tettének politikai következményei lesznek, mert azt reméljük, hogy az országban még élni kell annak a minimumnak, hogy egyetlen emberrel, egyetlen alkalmazottal sem bánhat így egy polgármester, egy képviselő, egy közszereplő, és bízunk abban, hogy a magyarázat, miszerint 'a videó szerencsétlen' nem elégséges és nem elfogadható.”

Setét Jenő levele szerint „Pócs János tettére nem magyarázat az a sületlenség, hogy a traumát elszenvedő fél a barátja volt, sőt maga kérte e videó elkészítését. Már csak azért sem, mert az érintett elhunyt, így „nem áll módjában személyesen cáfolni” Pócs János állításait. Hozzátette azt is:

az emberi méltóság védelme, 74 évvel az áldozatokat elégető holokauszt után közös és keresztényi kötelezettségünk.

Idő közben az Országos Roma Önkormányzat is lemondásra és nyilvános bocsánatkérésre szólította fel a fideszes politikust.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Pócs János fideszes országgyűlési képviselő a Thyssenkrupp német autóipari alkatrész- és alapanyag-beszállító cég jászfényszarui gyárának avatásán 2018. március 2-án. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd