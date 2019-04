Kovács: Az EP-ben létrehoznánk az Európai Komoly Pártok frakcióját

Az EP-választáson is induló Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) elnöke szerint a nehezebb utat választják: önállóan indulnak, és nem matekoznak arról, milyen eredmény jöhet ki azzal, ha nem jutnak be. A Népszavának nyilatkozva Kovács Gergely elmondta: „Egy demokrácia azt jelenti, hogy vannak pártok, elindulnak a választáson, az emberek meg válasszanak. A pártnak az a lényege, hogy rajthoz áll a választáson.”

A pártelnök ezzel utasítja vissza a vádakat, hogy esetleg az MKKP-ra leadott voksokkal ütheti el az ellenzéket egy mandátumtól, a Fidesz javára. És azzal, hogy a kutyapártiakat nem lehet besorolni egyetlen táborba: szavazóik harmada az ellenzékre, harmada a kormánypártra, harmada senkire sem szavazna, ha nem lenne a Kétfarkú.

Az elitellenes, protest- és viccpárt, Kovács szerint helyén kezeli magát. A nyugdíjasok is fontosak a számukra – „ezért vezetnénk be a 8. havi nyugdíjat” –, de fontosabb inkább olyan dolgokkal foglalkozni, amelyekben eredményt is elérnek. Például egy szemétkupac felújítása: amikor Zuglóban hirdettek ilyen akciót, a kinézett kupacot gyorsan eltüntette az önkormányzat. Szerencsére akadt 50 méterre másik kupac: „Kifestettük a léceket, kapott új huzatot a kanapé. Másnapra azt is elvitték. Ezek valódi eredmények.”

A nagy strukturális problémákkal egy ellenzéki párt érdemben nem tud mit kezdeni. Elindult viszont a Kétfarkú Népfősuli, ingyenes tanfolyamokkal.

Az 1-3 százalékra mért párt az önkormányzati választásokon önállóan indul, bár Kovács szerint voltak más pártoktól megkeresések. Néhány városban lesz jelöltjük, de csak képviselői helyekért, nem pedig polgármesteri címért. „Nem szeretném a választás után négy évig azt hallgatni, hogy miattunk nyert Budapesten Tarlós István, mert elvittünk négy százalékot.”