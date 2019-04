Videóra vették az Astoriánál ámokfutó BMW-st

Az RTL Klub hozzájutott egyik nézőjük fedélzeti kamerájával készített videójához, amire felvették, ahogy egy BMW terepjáró a buszsávot is használva, minden szabályt áthágva, embereket veszélyeztetve előzgette a sort Budapesten, az Astoria közelében, a Puskin mozi előtt.

Többször átment a piroson, olyankor is, amikor a gyalogosoknak már zöld volt a lámpa, és sokan leléptek a zebrára, ekkor a gyalogosok között vágott át a zebrán.

Buszsávban is előzött és sosem használt indexet. A felvételt megmutatták egy vezetéstechnikai oktatónak, aki szerint az ilyen sofőrt egyáltalán nem érdeklik a szabályok, szerinte a legveszélyesebb a zebrás mutatvány volt.

Az astoriás akció előtti több száz méteren is ugyanilyen stílusban vezetett végig a Rákóczi úton. A Blahánál például úgy csinált, mintha jobbra kanyarodna, úgy vágott be a kocsisor elejére, itt egy robogóssal majdnem össze is ütközött. Majd még egy piroson is "átcsúszott".