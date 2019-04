Pintér Sándor kezébe vette a társadalmi felzárkózás felügyeletét

Nincs magyar átok, a népességfogyás még csak nem is a Nyugat jellemzője, a vallásokon belül sem egységes a helyzet. A helyzet nem kezelhetetlen, de már nem elég csak a szülést ösztönözni. Hitek és tévhitek a népességcsökkenés megállításáról.

Május elsejétől a Belügyminisztériumhoz kerül a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkárság - közölte az MTI. A belügyminiszter ezt szerdán jelentette be Budapesten, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) konferenciáján.

Pintér Sándor a romák világnapja alkalmából szervezett Roma nők, gyerekek, családok című rendezvényen közölte, a terület továbbra is a miniszterelnök közvetlen irányítása alatt marad, a szakmai munkáért pedig miniszterelnöki biztosként Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke felel.

Tiszteletben tartják majd a területen eddig elvégzett munkát, és gondos gazdaként folytatják az elkezdett programokat - mondta a miniszter.

Szétforgácsolódás

Pintér Sándor arról beszélt, hogy eddig az ország egész területén akartak eredményeket elérni, sok terv azonban "szétforgácsolódott", és nem jutott el a célzott társadalmi rétegekhez. Megfelelően kell fókuszálni, ezért a feladatokat koncentráltan szeretnék végrehajtani, térségekre, városokra összpontosítanak, és 300 települést jelölnek ki, ahol elkezdik a munkát - ismertette a miniszter.

Együtt szeretnének működni a roma közösségekkel, a roma vezetőkkel, a polgármesterekkel, az egyházakkal és a gazdasági élet szereplőivel is. A belügyminiszter kitért arra is, hogy a közfoglalkoztatáson keresztül sikerült több tízezer romával eredményes és gyümölcsöző kapcsolatot kiépíteni, és nemcsak az általuk elvégzett munka volt nagy eredmény, hanem az is, hogy a korábbi munkanélküliek közül sokan utat találtak a munka világába.

Eddigi eredmények

Balog Zoltán romaügyekért felelős miniszterelnöki biztos azt hangoztatta, hogy 2010 óta nagy munkát végeztek a romaügyben. A romákat segítő intézkedések között említette a Biztos Kezdet Gyerekházakat, a kötelező óvodáztatást, az ingyenes közétkeztetést és tankönyveket, a tanoda programot, a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózatot, és a roma nők foglalkoztatásba ágyazott képzését, a Nő az esély című projektet.

Balog Zoltán úgy fogalmazott, természetesen, még nem lehetnek elégedettek és nem is gondolják, hogy elvégezték a feladatot, amíg csak egyetlen gyerek születik Magyarországon, akinek a boldogsága, előmenetele külső akadályok miatt nem valósul meg.

Sokat kell még dolgozni például a középiskolai lemorzsolódás csökkentése érdekében, a romák kétharmada ugyanis bizonyítvány nélkül kerül ki a szakképzésből, ennek ellenére Magyarországon kevesebb a munkanélküli a romák között mint a legtöbb európai uniós országban - mondta a miniszterelnöki biztos.

Tiszabő

Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke a tiszabői programról beszélt, aminek keretében többek között felújították az iskolát és a gyógyszertárat, valamint kályhákat adtak kölcsön a családoknak a téli időszakra. Járóka Lívia, fideszes európai parlamenti képviselő videóüzenetében hangsúlyozta, a magyar kormány és a társadalom elkötelezett a romák helyzetének javítása mellett. Szerinte az európai szegénység felszámolásának a magyar alapokra kellene építkeznie, ezért többek között azt javasolja Európának, hogy helyezzen hangsúlyt a képzésre és átképzésre, számolja fel a szegregációs folyamatokat és biztosítson lakáshitel lehetőségeket.