Autószállító kamion ütközött a 41-es villamossal

Kollégánk jelenti a helyszínről: pár perccel szombat délután öt után egy autószállító teherautó, miközben a rakpartról kanyarodott fel az Erzsébet híd budai hídfőjénél, nekiütközött a 41-es villamosnak.

A teherautó láthatóan nem adta meg az elsőbbséget a villamosnak, aminek kiszakadt az ajtaja, betört néhány ablaka is.

A helyszínre kiérkezett a mentő is, úgy tudjuk rosszul lett egy idős utas. Most, így öt után áll a villamosforgalom és az autók közlekedése is akadályozott.