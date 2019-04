Kőbányán fogták el a csörögi dílert

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Felderítő Főosztályának nyomozói társszervekkel együttműködve 2019. április 11-én délután Kőbányán elfogtak egy 32 éves csörögi férfit, aki éppen több mint 10 kilogramm marihuánát értékesített.





A rendőrök a díler elfogását követően átkutatták a fóti házát is, ahol – a helyszínen lefoglalt 10 kilogramm kábítószer, 7,5 millió forint és a Fiat Fiorino típusú autó mellett – egy Toyota Corollát, egy gáz-riasztó fegyvert, laptopot, tabletet és mobiltelefonokat is lefoglaltak. A nyomozók megállapították, hogy a férfi az elfogását megelőző időszakban több alkalommal is feltehetően marihuánát értékesített több millió forint értékben.



A BRFK Felderítő Főosztályának nyomozói a csörögi férfit kábítószer-kereskedelem bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására.

(Police.hu)