Razziáznak a Fészekben

Razziát tartott a rendőrség a Fészek Kulturális Központban, miután több résztvevő is rosszul lett az éjszakai buli után, számolt be a 24.hu.

A szombat éjféltől vasárnap délig tartó bulit követően négy embert vitt el a rendőrség kábítószer birtoklása miatt, a helyszínen még mindig számos rendőrautó van.

Éjfél körül a buli Facebook-oldalára még azt írták ki, hogy "A buli megy tovább minden rendben !!!", valamint többen kommentben azt írták, hogy "ACAB" – all cops are bastards (minden zsaru szemét), tehát feltehetőleg már az éjjel is volt jelenése a rendőrségnek.

