Az NVI-nél elismerték: nem tudják megakadályozni az ajánlási trükköket

Kapacitása és felhatalmazása sincs a választási irodáknak arra, hogy az ajánlóíveken szereplő aláírások hitelességét ellenőrizzék – mondta a Nemzeti Választási Iroda elnökhelyettese, Gáva Krisztián a Népszavának adott interjújában.

Három nap alatt senkinek nincs se kapacitása, se tudása arra, hogy a szignók hitelességét megvizsgálja. Ráadásul a törvényi szabályozás alapján a névjegyzéknek nem része az aláíráskép. Vagyis nincs felhatalmazás arra, hogy az aláírások valódiságát a választási irodák ellenőrizzék. Amikor kétség van, akkor a választási irodák feljelentést tesznek a rendőrségnél, ennyit tudunk megtenni

- mondta a lapnak Gáva.

Szerinte ha nincsen kép- vagy hangfelvétel, esetleg tanúvallomások, a visszaélés nagyon nehezen bizonyítható. "Az ugyanakkor, hogy valamelyik jelölt támogatására vonatkozó íveken hamisítottak aláírásokat, még nem jelenti azt, hogy az a jelölt tudott róla vagy ő adott utasítást erre" - mondta.

Arról is kérdezték Gávát, hogy mikor közlik majd az eredményeket. "Az adatokat addig nem lehet nyilvánosságra hozni, amíg az utolsó szavazóhelyiség be nem zárt Európában. Ez Olaszországban 23 órakor lesz. Tehát akkor fogjuk tudni az első adatokat közzétenni, viszont akkor már nagyjából 90 százalék körüli feldolgozottságnál" - válaszolta erre. A Népszava felvetésére, miszerint előfordulhat-e az, ami tavaly, amikor is az eredményeket az állami tévé közölni kezdte este 7 után, pedig az NVI adatai még meg sem jelentek, ezt felelte: "Nem lehet kivédeni, hogy a pártdelegáltaktól kapott adatok alapján a pártok és a sajtó is értesüljön arról, milyen eredmények születtek. Tehát adatszivárgás abszolút lehetséges."

Arról is beszélt, hogy fejlesztették a rendszert, nehogy újra az történjen, mint tavaly, amikor lefagyott az NVI honlapja.

Az elnökhelyettes az M1-en hétfő reggel azt mondta: április 23-án 16 óráig kell leadniuk az összegyűjtött 20 ezer érvényes ajánlást és bejelenteniük listájukat a pártoknak, ha indulni szeretnének a májusi európai parlamenti (EP-) választáson. Eddig négy listát jelentettek be, ebből háromnál már ellenőrizték az ajánlások érvényességét és a Nemzeti Választási Bizottság múlt héten már nyilvántartásba is vette a Jobbik, a Fidesz-KDNP és a Momentum Mozgalom listáját. A Mi Hazánk pénteken adta le ajánlásait, ezek ellenőrzése még tart.