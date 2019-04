Airsoft gépkarabéllyal lövöldöztek egy autóból Tápióbicskén

Lehet elsőre jó ötletnek tűnik airsoft fegyverrel drive-by lövöldözést tartani belterületen, de ne tegyen, okulásul itt van K. András és K. Gyula története:

A nyomozás adatai szerint K. András és K. Gyula 2019. április 21-én 11 óra 30 perc körül egy VW Passat típusú személygépkocsival közlekedtek Tápióbicske belterületén, amelyet K. Gyula vezetett, számolt be a police.hu.

Az airsoft fegyverek alacsony energiájú légfegyverek, amik apró műanyag gömböket lőnek ki. A fegyvereket a paintballhoz hasonlóan csapatsportokban használják. Bár az airsoft biztonságos, de védőfelszerelés nélkül akár egy szemet is ki lehet vele lőni, a fogakra is veszélyes, valamint a bőrt is felsértheti.