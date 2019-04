Kihúzták a hatost a hatos lottón

Gyerekkoromtól fogva azt éreztem, hogy a hatos lottó valahogy diszkriminálva van az ötössel szemben. Nagyszüleim is ritkábban vették, soha nem is volt akkora felhajtás körülötte, a vasárnapi esti szotyizás közben nagyapám meghallgatta a számokat a rádióban (nem is a tévében!), azt ennyi. A nyeremények se akkorák, mint a nagybetűs Lottón, az ötösön, de a szerencse bolondjai mégis hétről hétre beikszelik azt a hat számot. Én valahol megértem őket, hiszen minek a nagyvadra menni, jobb ma egy veréb, és a többi.

Lássuk hát a hatos számait:

6, 17, 22, 25, 41, 43

Még egyszer a hatos lottó e heti nyerőszámai tehát:

hat, tizenhét, huszonkettő, huszonöt, negyvenegy, negyvenhárom.

A nyeremények pedig:

6 találatos szelvény nem volt (tehát jövő héten jobban megéri játszani, mint az ötöst!),

5 találatos szelvény 60 darab, nyereményük egyenként 290.135 forint,

4 találatos szelvény 2.780 darab, nyereményük egyenként 6.260 forint,

3 találatos szelvény 44.570 darab, nyereményük egyenként 1.520 forint.