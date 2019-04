Elmesélte a Blikknek egy szemtanú azt a balesetet, ami hétvégén történt Szentendrén és amirőlaz Index is beszámolt. Először arról szóltak a hírek, hogy az autóbalesetben egy ember meghalt, de később kiderült, hogy a mentősöknek sikerült újraéleszteni az élettelen férfit. A Blikk szerint a szentendrei Sz. Andrásról van szó, őt sokan ismerik a városban, mert egy állatmenhelyet vezet. Ő ült abban a Skodában, amit a fia vezetett. Egy BMW okozhatta a balesetet, amely túl gyorsan haladt és egy kanyarban nekicsapódott a Skodának. A Skodát Sz. András fia vezette.

Először egy hatalmas csattanást hallottam. Kirohantam, ahol két teljesen összeroncsolódott autót láttam

– mondta el a Blikknek a helyszíntől pár méterre lakó József, majd így folytatta:

A BMW-ből két vérző fejű fiatal szállt ki, rosszul néztek ki, de látszott, hogy az életük nincs veszélyben. Ezután a másik autóhoz siettem. A sofőr azonnal mondta, hogy vele ne törődjek, próbáljam kiszabadítani a mellette ülő édesapját.

Ám József hiába próbált meg mindent, Sz. András továbbra is a roncsban volt. Végül a tűzoltók vágták szét az autót. "Heroikus küzdelemben a mentőhelikopterrel érkező orvos újraélesztette a férfit, majd azonnal felszálltak vele. A fiát is kórházba kellett szállítani, neki a keze tört szilánkosra. A gyorshajtót és utasát is elvitte a mentő" – mesélte elkeseredetten József.

Sz. Andrást mindenki jól ismeri Szentendrén. "Bandi egy nagyon jó ember, az egész életét az árva állatok megmentésének szenteli. A baleset előtt pont egy rajzversenyre készült, ami a menhelyen lett volna, előtte azonban a fiával elment az autószerelőhöz. Elintézték, amit akartak, és már éppen visszafelé tartottak, amikor a tragédia történt. Rettentően szorítunk érte, hogy meggyógyuljon. Ahogy bekerült a Honvédkórházba, egy életmentő koponyaműtétet hajtottak végre rajta az orvosok. Úgy tudom, van remény a felépülésére. Tegnap már meglátogathatta a családja is" – mondta András egyik ismerőse.

A Szentendrei Árvácska állatmenhely Facebook-oldalán Sz. András édesanyja tett közzé egy bejegyzést, ebből kiderül, hogy az unoka a "körülményekhez képest" jobban van.