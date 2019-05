Sarkvidéki levegő éri el a nyugati országrészt a hétvégén

"Először szél, majd eső, ezután eső és szél, végül eső és szél és lehűlés" - így vezette fel az Országos Meteorológiai Szolgálat a legfrissebb, hétvégi előrejelzését a Facebookon. A friss valószínűségi előrejelzés megerősíti a korábbi várakozásokat: szeles és csapadékos napoknak nézünk elébe.

Pénteken az erős délnyugati szél mellé napközben záporok érkeznek, a ballagási ceremóniát érdemes lesz délelőtt megtartani - írják. Szombaton csillapodik a szél, de sok helyen lesz eső. Vasárnap az eső mellé visszatér a szél, és lehűl a levegő. Hétfőn már kevesebb lesz az eső, de erősebb lesz a szél, és ekkor lesz a leghidegebb.

Az Időkép.hu hétvégi előrejelzésében azt írja, hidegbetörés várható a hétvégén, sarkvidéki levegő áramlik az országba észak felől. Jelentősen átalakul időjárásunk. Nyugat-, Északnyugat-Európa fölött egy nagy kiterjedésű, blokkoló anticiklon alakul ki, aminek keleti oldalán észak, északnyugat felől nagy mennyiségű hideg, sarkvidéki eredetű légtömeg indul meg dél felé. A Földközi-tenger középső medencéje fölött mediterrán ciklon alakul ki, ami alapvetően meghatározza majd időjárásunkat.

Fotó: Időkép.hu

Pénteken az enyhe reggelt követően már gyakrabban lesz felhős az ég, és többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, legkisebb eséllyel az Alföld déli, délkeleti részén. Itt lesz a legmelegebb, délután 22-23 fok is lehet, miközben északnyugaton csak 16-17 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. A nyugati-délnyugati szél sokfelé felerősödik, főként zivatarok idején viharossá fokozódik.

Szombaton nyugaton, északnyugaton tartós eső, máshol záporos-zivataros csapadék lesz jellemző, de főként a délelőtti órákban az északnyugati tájak kivételével még hosszabb-rövidebb időszakokra kisüthet a nap. Még nem lesz jellemző a viharos szél, igaz több helyen élénk lesz a délies szél. Nyugaton, északnyugaton 12-16, máshol még 17-22 fokig melegszik a levegő.

Fotó: Időkép.hu

Vasárnapra a Dunántúl nagy részét elárasztja a hideg levegő. Az erős, viharos északi-északnyugati szélben itt csak 6 és 11, máshol még 12 és 20 fok között tetőzik a hőmérséklet, a legmelegebb keleten lesz. Eső, zápor sokfelé várható, keleten még zivatarok is kialakulhatnak, több helyen jelentős mennyiségű csapadék hullhat. A ciklon hátoldalán a Dunántúl nyugati felén, a magasabban fekvő tájakon akár hópelyhek is keveredhetnek az esőbe, a magasabb hegycsúcsokon átmenetileg vékony hólepel is kialakulhat.

Hétfőre a keleti megyékben is lehűl a levegő, 8-15 fokos maximumokra készülhetünk, emellett erősen szeles, kellemetlen idő körvonalazódik, kezdetben többfelé, majd egyre inkább délen és keleten újabb esővel.

Kedd reggel a Dunántúl derült, széltől védett tájain a talaj mentén 0 fok alá csökkenhet a hőmérséklet, néhol akár két méteres magasságban is lehet gyenge fagy - jósolja az Időkép.