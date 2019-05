A tévedésből utalt 80 millió forinttal lépett meg a faddi rokkantnyugdíjas

A Bors cikke szerint 2016-ban egy cég 267 euró, azaz nagyjából 80 ezer forint helyett 80 millió forintot utalt egy faddi rokkantnyugdíjasnak. Évek óta fizettek már kártérítést a nőnek, de mikor a titkáruk véletlenül rossz összeget utalt, H. Terézia kivette a bankból a pénzt és Németországba utazott, előtte még vett két luxusautót is.

A cég azt állítja, többször is értesítették az asszonyt, és felszólítást is küldtek, majd végül a német rendőrök Passauban fogták el. Lefoglaltak két X6-os BMW-t és egy bőröndnyi készpénzt is. A nő nem ismeri el, hogy sikkasztott, de a bíróságon azt mondta, hogy feltűnt neki, hogy az ominózus hónapban "kicsit" nagyobb összeget kapott a cégtól.

De én csak jóhiszeműen, ab­ban a tudatban vettem fel a pénzt, hogy a kft. az elmúlt tíz évben elmaradt járandóságom fizette ki. Nagyon megörültem, de elismerem, nem számoltam utána, hogy mennyire pontos az összeg

A rokkantnyugdíjas nő börtönbe került sikkasztásért, ahonnan májusban szabadult, de még mindig be szeretne hajtani a cég 22 millió forintott és az elmaradt késedelmi kamatokat. Az előkészítő tárgyaláson 2 évet kapott H. Terézia, ezt nem fogadta el, így a per júliusban folytatódik.