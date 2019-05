Vona Gábor: Orbán Viktort nem lehet leváltani

Semmiképp nem tervezi a visszatérését most a prátpolitikába Vona Gábor, aki a tavalyi választási vereség után mondott le a Jobbik elnöki tisztéségéről, a parlamenti mandátumáról, és visszavonult a politizálástól.

Vona azóta vlogot és youtube-csatornát indított, politikai workshopokat tart, illetve például a mesterséges intelligenciáról beszélget nyilvánosan, de a pártpolitikai ügyektől tudatpsan távol tartja magát. És nem is vágyik vissza a politikai csatatérre - erről beszélt szerdán újságíróknak Vona.

Ezt azzal magyarázta, hogy mostanra - a tavalyi választási eredményből is okulva - úgy látja:

Itt nem lesz kormányváltás. Orbán Viktort nem lehet leváltani.

Szerinte fölösleges minden leváltásáért folytatott harc, a jelenlegi politikai, társadalmi és médiaviszonyok mellett kilátástalan a küzdelem.

Vona szerint tiszteletre méltó minden ellenzéki párt próbálkozása, de szerinte semelyik párt - beleértve a Jobbikot is - nem tudja választáson legyőzni Orbánt, aki szerinte egy komplett rendszert épített ki. És a magyar történelemből az látszik, hogy sosem belső, hanem külső tényezők hatására változott meg egy-egy rendszer.

Szerinte most sem lesz ez másként:

Orbánt egy rajtunk kívül álló külső történés mozdíthatja el, belülről nem lehet megdönteni.

Addig pedig, ameddig eljön ez a külső változás - ez lehet egy, öt, de tíz év múlva is -, készülniük kell a mást akaróknak az Orbán utáni időkre.

Az ellenzékieknek ezért nem csupán Orbán leváltását kellene folyton ígérniük, hanem program tekintetében felkészülni a NER utáni időkre. A társadalomnak pedig a direkt politika helyett nagyobb figyelmet kellene fordítani a "kisebb" társadalmi ügyekre. Ilyen ügy lehet például közös szemétszedés egy folyónál, vagy bármi, ami segítségével túl tudnak lépni az emberek a törzsi gondolkodáson.

"Itt társadalmi forradalom kell" - vélte Vona, aki szerint a magyar emberek gondolkodásmódjának is változnia kell a közéletről, politikáról, és akkor változhat Magyarország. Ez viszont hosszú ideig, több évig tartó folyamat, és ebben értelemszerűen a most még fiatal generációnak lesz kulcszerepe.

Vona Gábor fűkaszálás közben

Tehetségkutató, második reformkor

Vona éppen ezért indította a vlogját, hogy a fiatal korosztályt megszólítsa, számukra is érdekesen beszéljen fontosnak gondolt témákról, és nem is titkolta, hogy a következő években azt szeretné, hogy a fiatalok között egyfajta "véleményvezér" szerepe legyen, akire a most felnövekvő generációk odafigyelnek. Vona arra a kérdésemre nem utasította el, hogy egy Orbán időkben vállalna-e újra politikai szerepet. Szerinte ugyanakkor nehéz megmondani, kinek milyen szerepe lehet egyáltalán Orbán után - ugyanakkor úgy látja, hogy

Orbán távozása a mostani ellenzéki szereplőket is nagy eséllyel el fogja sodorni.

Vona azt mondta, hogy a vlogján új eszközökkel is szólni kíván a fiatalokhoz a következő időszakban: elindít például egy tehetségkutatót. Olyan fiatal tehetségeknek akar ugyanis megjelenési lehetőséget adni, akik fontos társdalmi ügyekben akarják és tudják megszólítani a kortársaikat.

Díjakat is osztana nekik, és támogatná őket az az alapítvány, amelyet hosszas bürokratikus eljárás után most sikerült bejegyeztetnie: ez a Második Reformkor Alapítvány. Az elnevezés nem véletlen, szerint ugyanis egy újabb, "közös építkezésre" lenne szüksége az országnak, csakúgy, mint a 19. században. Az alapítvány a fontos gondolt ügyeket támogatná, nem a vlogját - mondta Vona.

Jobbikra szavaz

Vona a jelenlegi pártpolitikai helyzetről és volt pártjáról nem kívánt sokat beszélni, mint mondta, kevésbé is követi a híreket, mint pártelnökként tette. Szerinte a Jobbik gyengébben fog szerepelni, mint öt éve, de biztosan jobban, mint a legutóbbi Závecz-kutatásban látott 6 százalék, és 10 százalék felett fog szerepelni.

A Jobbik kettészakadásáról csak annyit mondott, hogy nem lepte meg őt, hogy Toroczkaiék távoztak a pártból - még Volner János távozása sem lepte meg - belülről ugyanis már pártelnökként észlelte a nézetkülönbségeket.

Az EP-választáson ő maga a Jobbikra fog szavazni, bár legszívesebben egy Jobbik-LMP-Momentum hármasból összegyúrt "21. századi pártra szavazna". Az önkormányzati választást pedig abból a szempontból fontosnak tartja, hogy győzhetnek olyan ellenzéki polgármesterek, akik egymással összefogva építkezni tudnak az Orbán Viktor utáni időkre is.

