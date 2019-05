3 millióért lehet hozzájutni a választók névjegyzéki adataihoz

Elutasította a Nemzeti Választási Bizottság az MSZP-Párbeszéd európai parlamenti listavezetőjének kifogását, amelyben a választók névjegyzéki adatainak árával kapcsolatban nyújtott be. Az NVB szerint helyes a Nemzeti Választási Iroda (NVI) eddigi joggyakorlata, hogy a választáson a megválasztható képviselők számával arányos összeget kell befizetni a választók név- és lakcímadataiért.

Tóth Bertalan, az MSZP-Párbeszéd listavezetője az EP-választáson induló jelöltként szeretett volna hozzájutni a választók név- év lakcímadataihoz. A választási eljárásról szóló törvény szerint az országos listát állító pártok megkaphatják a névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímét. A jogszabály alapján a jelölőszervezet akkor kaphatja meg az adatokat, ha befizeti az egyhavi minimálbér (149 ezer forint) és a megválasztható képviselők számának szorzatát, az EP-választás esetében ez a 21 megválasztható képviselő miatt 3, 129 millió forint.

A politikus azzal érvelt, hogy ő nem jelölőszervezetként, hanem a választáson induló jelöltként kéri az adatokat, és ezért 149 ezer forintot befizetett az NVI számlájára. Kérését az NVI elutasította, a politikus ezért kifogást nyújtott be az NVI ellen, arra hivatkozva, hogy az iroda magatartása sérti a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás választási alapelvét. Az NVB pénteki ülésén Pálffy Ilona, az NVI elnöke elmondta, az MSZP a 2018-as országgyűlési választáson nem hivatkozott erre a jogértelmezésre és befizette a szükséges összeget. Az NVI elnöke elmondta azt is, a mostani EP-választáson a Fidesz és a Jobbik kérte ki a választók adatait és fizette be a több mint hárommillió forintot.

Az NVB 11:6 arányban a kifogást elutasította, arra hivatkozva, hogy az EP-választáson nem értelmezhető a névjegyzéki adatok jelölt általi felhasználása, a választáson kizárólag országos listák versengenek. Az NVB határozata nem jogerős, ellene három napon belül lehet jogorvoslatot benyújtani a Kúriához. (MTI)