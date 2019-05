Viharos szélre, komoly zivatarokra figyelmeztet a meteorológia

Jön az északi szél, amit a Dunántúl nyugati részén viharos, 70-80 km/h-s széllökések kísérhetnek – figyelmeztet az OMSZ.

Vasárnap délután a Dunántúl délkeleti harmadában, a Duna vonalában szórványos zivatarok is valószínűek szélerősödés (55-70 km/h) kíséretében, egy-egy helyen lokálisan jelentősebb mennyiségű csapadék (20-30 mm) is lehet. Este a középső országrészben is van esély zivatarra.

A legmagasabb nappali hőmérséklet nyugaton 14, keleten 24 fok körül alakul.

Jövő héten egészen csütörtökig erősen felhős vagy borult lesz az ég, esőre, záporra kell számítani, a Dunántúl jelentős részén a hét elején tartósan viharos lesz az északi szél. Jelentős mennyiségű csapadék legalább napi 5 mm az ország területének 80 százalékán valószínű.