A TEK páncélosokat telepít a vidéki városokba

Csütörtökön egy soron kívüli kormányrendeletben 5 milliárd forintot adott a Terrorelhárítási Központnak Orbán Viktor, a Világgazdaság pénteki számából kiderül, hogy mire is kell - az idén már harmadjára - rendkívüli címzéssel kiutalt pénz.

Jeszenszky Nándor kommunikációs vezető szerint speciális védőfelszereléseket, lövedékálló mellényeket, fegyvereket vásárolnak, és az éjjellátó képességeket is fejlesztik. Sürgősséget élvez azon felszerelések lecserélése, melyeket a szervezet 2010-es alapítása idején szereztek be, mivel ezek garanciája lejár, illetve a szintén több éves, elhasználódott fegyverek pótlása. Ezen kívül a vidéki városokba is szeretnének olyan, létrával ellátott páncélozott bevetési járműveket vásárolni, melyeket a fővárosban rendszeresen használnak.

Jeszenszky Nándor azt mondta, hogy a TEK „amikor lehet“, nyilvános közbeszerzést ír ki, de a mostani beszerzési tételek között szereplő haditechnikai felszerelések mentesülnek a nyílt eljárás alól.

A TEK a kiegészítés nélkül számolva idén már 35 milliárd forintból gazdálkodik; ebből

a tavalyihoz képest 5,1 százalékkal többet, 16,2 milliárd forintot költhet bérekre,

dologi kiadásokra 3,9 milliárd forint jut,

beruházásokra pedig 9,7 milliárd forintot költhet