14 ezer fideszes és 12 ezer ellenzéki figyeli majd a választások tisztaságát

A keddi adatok szerint 26298 szavazóköri delegáltat jelentettek be a pártok a május 26-i európai parlamenti választásra. Múlt hét péntek délután volt a bejelentési határidő, az adatok kedden délben frissültek utoljára a Nemzeti Választási Iroda oldalán, a szám még valamennyivel emelkedhet, de nagyságrendbeli eltérés már nem várható.

Ezeket a delegáltakat azért küldik a pártok a választási bizottságokba, mert rajtuk keresztül győződhetnek meg a választás tisztaságáról, ezek az emberek részt vehetnek a vitás kérdések eldöntésében. Az EP-választás hivatalos eredményét a szavazatszámláló bizottságok által kiállított jegyzőkönyvek alapján állapítja meg az NVB, így a választáson induló valamennyi párt a delegáltjain keresztül közvetlenül követheti nyomon az eredmény megállapítását.

Vasárnap összesen 10277 helyen lehet majd szavazni, szavazókörönként 2-2 delegáltat küldhettek a pártok. Az EP-választáson 9 listát vettek nyilvántartásba, vagyis összesen 185 ezer embert küldhettek volna a pártok. Egyedül a kormánypártok közelítették meg a maximális keretet, pártokra bontva az ellenzék jelentősen elmaradt:

Fidesz-KDNP: 14516 delegált

MSZP-Párbeszéd: 5013

Jobbik: 2843

DK: 2827

Mi Hazánk: 498

Momentum: 301

MKKP: 149

LMP: 149

Munkáspárt: 2

Ez azt jelenti, hogy a kormánypártoknak minden szavazókörben lesz legalább egy embere. A közel 12 ezer ellenzéki delegált is azt jelenti, hogy ha sikerült koordinálniuk a delegáltakat - ezt állították előzetesen a pártok -, akkor valószínűleg nem lesz olyan szavazatszámláló bizottság, ahol ne lenne jelen az ellenzék.

A 24.hu lekért részletes adatokat a Nemzeti Választási Irodától, ez alapján azt írják, hogy legalább 2495 olyan szavazókör lesz, ahol egyetlen ellenzéki delegált sem fogja ellenőrizni a szavazást.

Ha összevetjük a delegáltak mostani számát a 2014-es EP-választáséval, akkor van néhány figyelemre méltó változás. Öt éve az EP-választáson 28 083 delegált segítette a szavazatszámláló bizottságok munkáját, nagyjából annyi, mint most. Az akkor és most is listát állító pártok közül 2014-ben a Fidesz-KDNP 14 802, az MSZP 5685, a Jobbik 5467, a DK 1266, az LMP 56 delegáltat küldött a testületekbe. A Fidesz és az MSZP hasonló mozgósító erővel bír szervezetileg, mint 2014-ben,

a DK bőven megduplázta delegáltjainak számát, míg a Jobbik delegáltjainak száma megfeleződött.

Több párt is említette, hogy a szavazóköri delegáltak szinte mindig helyi emberek, kis településeken ugyanakkor problémás lehet a pártszimpátia felvállalása. "Más helyszínről azért problémás ellenőrt delegálni, hiszen a lehetséges delegáltnak kétszer is oda kell utaznia: egyszer esküt tenni, egyszer pedig a választás napján. Ráadásul mindezt saját költségén kell megtennie az illetőnek, aki semmilyen díjazásban nem részesül" - írta kérdésünkre a DK sajtóosztálya. Az LMP hozzátette, hogy bár a számok azt mutatják, bőven van mit tenni a pártoknak, "érdemi előrelépésnek tartjuk, hogy a szavazóköri delegáltak vonatkozásában kiváló az együttműködés az ellenzéki pártok és a civil szervezetek között".

Az elmúlt héten az MTI több anyagban is beszámolt a szavazóköri delegáltak számának alakulásáról. Először május 14-én Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda vezetőjének köztévében adott nyilatkozatát szemlézték. Pálffy itt kiemelte, hogy a hétfői adatok szerint mindössze 1200-1500 delegáltat jelentettek be a pártok, holott ez nagyon fontos garancia lenne.

Másnap megírták, hogy "két nappal a határidő lejárta előtt mindössze közel négyezer delegáltat jelentettek be a szavazatszámláló bizottságokba", rá következő nap pedig arról számoltak be, hogy "egy nappal a határidő lejárta előtt mindössze 6408 delegáltat jelentettek be" a pártok.

A következő három anyagában az MTI már csak számokat közölt, nem tette hozzá, hogy "mindössze" ennyi vagy annyi, de az első tudósítások így is körbe futottak a sajtóban azzal a felhanggal, hogy alig lesznek ellenzéki delegáltak a szavazatszámláló bizottságokban, ezek után erősen kérdéses lehet a választások tisztasága. Végül nagyjából ugyanannyi kormánypárti és ellenzéki szavazatszámláló lesz, mint a 2014-es EP-választáson.