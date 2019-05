Minden, amit a választásról tudni lehet és érdemes

Miről szól ez a szavazás?

Az Európai Parlamentbe választunk képviselőket. Minden EU-tagállamban tartanak szavazás május 23-26 között, és minden ország a népességszámával arányosan küldhet képviselőket Strabourgba és Brüsszelbe (két helyen is ülésezik az Európai Parlament, vagy rövidebben: EP).

Két perc alatt megérti az EP-választást

Kik szavazhatnak?

Magyarországon a 18 év feletti magyar állampolgárok a választók, de az EP-választáson az itt lakcímmel rendelkező EU-s állampolgárok is szavazhatnak. Tavalyi újítás, hogy az EU területén kívül lakóhellyel rendelkező magyar állampolgároknak is lett hazai választójoga. Vagyis egy Szerbiában vagy New York-ban élő magyar állampolgár is szavazhat.

Mikortól meddig lehet szavazni vasárnap?

Angliában és Hollandiában már csütörtökön elkezdődött a szavazás, Magyarországon hagyományosan vasárnap lehet szavazni. A voksolás reggel hattól este hétig tart ezúttal is.

Mire szavazhatok?

Listára. Az EP-választás Magyarországon: egyfordulós, listás szavazás, amelyen Magyarországon csak pártok indulhatnak. Az ország 21 képviselőt küldhet majd az Európai Parlamentbe, azt a listákra eladott szavazatok alapján osztják el. Mandátumot csak az a lista szerezhet, amely megkapta az érvényes szavazatok legalább 5%-át.

Jelenleg 751 képviselőt választanak a 28 tagállamban. De most még Nagy-Britannia is választ. A brexitet követően az EP-képviselők száma 705-re csökken.

Kikre szavazhatok?

Kilenc listát vettek nyilvántartásba:

Fidesz-KDNP: Trócsányi László, Szájer József, Járóka Lívia, Deutsch Tamás, Gyürk András

Hová tűntek a kamupártok?

Az EP-választásokra nem jár a pártoknak, listáknak állami támogatás, így kamupártos trükkökre nem kell számítanunk.

Hol szavazhatok?

Csak a lakcíme szerint kijelölt szavazókörben. Erről értesítőt is kapott. Ha elvesztette vagy kidobta a kukába, sebaj, ezen a linken megnézheti, megkeresheti, hol tud szavazni. Vagy kérdezze meg a szomszédját! Nagy az esély arra, hogy most is ugyanabban az óvoda- vagy iskolaépületben van a szavazókör, ahol eddig szavazott, de ez nem biztos.

A lényeg, hogy vigye a személyazonosságát igazoló papírjait (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) ÉS a lakcímkártyáját.

Ikszelni kell vagy rajzolni is lehet a szavazólapra?

Két egymást metsző vonalat kell rajzolni a választott jelölt és párt neve mellé: ez tehát lehet iksz és kereszt is.

Mi van, ha este hét előtt egy perccel érek oda, és még akkor is sorbanállás van?

Akkor még lehet szavazni. A szavazatszámláló bizottság egyik tagja pontban este hétkor a sor végére áll. Aki előtte áll, az még leadhatja a szavazatát, aki ezután jön, az már nem. De az EP-választáson azért nem szokott akkora tumultus lenni, mint egy parlamenti választáson.

Mikor lesz eredmény?

Az EP-választáson csak este 11 óra után kezdi közölni az előzetes adatokat a Nemzeti Választási Iroda. Az EP-választásnál ugyanis az az uniós előírás, hogy csak akkor hozható a voksolás eredménye nyilvánosságra, ha a 27 tagállam összes szavazókörében befejeződik a szavazás. Olaszországban csak este 11 órakor fejeződik be a voksolás.

Az Indexet azonban érdemes frissítgetni, mert a szavazókörökből szivárgó nem hivatalos információkról, illetve az európai exit poll adatokról folyamatosan beszámolunk.

