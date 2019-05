A magyarországi választások 7 fontos tételmondata

Budapest ellenzéki maradt

A fővárosban a Fidesz 41 százalékot ért el – 2,5 százalékponttal elmaradva az öt évvel ezelőtti eredményétől –, a DK–MSZP–Momentum hármas megverte, ehhez a Budapesten harmatgyenge Jobbik „segítsége” sem kellett, de még az LMP-re sincsenek ráutalva, ha esetleg már az önkormányzati választásokra készülnének tárgyalási stratégiával – bár ez a három párt már egyébként is összefogott minden kerületben, míg a főpolgármester-jelöltről a Momentum azt mondta: az előválasztás győztesét támogatja, de kérdés a mai nap után, lesz-e egyáltalán előválasztás.

A DK országosan is második erő

Gyurcsány Ferenc pártja a fővárosban összességében és minden megyében is a második helyen végzett.

A Momentum Budapesten nagyon erős

A Momentum nyolc budapesti kerületben is második, a DK-t is előzi. Ilyen például a VI., VII., VIII. és IX. kerület is, utóbbiban majd 23 százalékkal. De másodikok a XI. és XII. kerületben is, a XIII. kerületben pedig csak 34 szavazattal verte a DK a Momentumot.

Fekete-Győrék a fővároson kívül is áttörtek

Persze nem annyira, mint Budapesten, de 11 megyében és a fővárosban is harmadikok lettek a DK mögött. Négy megyében lettek negyedikek (3-ban a Jobbik előzi őket, 1-ben az MSZP). További négy megyében (BAZ, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg) 5.-ek lettek a Fidesz–DK–Jobbik–MSZP mögött. Ami nagyon fontos: mindenhol 5 százalék fölött kaptak, ami sem az MSZP-nek, se a Jobbiknak nem jött össze.

A Jobbik eltűnt, de nem a Mi Hazánkba

Hanem hová? Jó kérdés, nyilván ez nem látszik az országos adatokból, de a Jobbik egymilliós bázisa 220 ezerre csökkent, ami a Mi Hazánk 113 ezrével együtt is bőven 350 ezer alatt marad. A Fidesz nem kapott önmagához képest sok szavazatot (lásd utolsó pontunkat), úgyhogy oda sem mentek, a szintén eltűnő LMP szintén kizárva. Valószínűbb, hogy a Momentumhoz pártoltak, főleg a fiatal volt Jobbik-szavazók, vagy távol maradtak a szavazástól.

Fotó: Vasvári Tamás / Index

Budapesten soha nem volt erős a Jobbik, de még így is durva, hogy a fővárosban a Kétfarkú Kutya Párt is megelőzte őket: 3,83 százalék a 3,18 százalékkal szemben. A Jobbiknak Budapest kivételével mindenhol megvolt az 5 százaléka, de 10 százalék fölött csak Borsodban és Hevesben végzett (11,69% és 10,27%)

A 2010-es ellenzék lenullázódott

A Fidesz-ellenesek nem kíváncsiak az MSZP-re, az LMP-re és a Jobbikra. A három párt mindösszesen is 15 százalék körül maradt (MSZP: 6,67%, LMP: 2,18%, Jobbik: 6,42%). Persze közben a szintén igencsak 2010-t és az az előtti korszakot képviselő, de pártként csak 2011-ben alakult Gyurcsányék sok szavazatot szereztek, úgy látszik, ő egyedül a nagy túlélő az ellenzéki oldalon.

A Fidesz bikaerős, de szerepelt már jobban is

Ebben a cikkünkben szedtük össze, hogy 1,77 millió szavazót vitt az urnák elé a kormánypárt, amivel taroltak, ugyanakkor tavaly a parlamenti választásokon 2,8 millió voksolójuk volt.