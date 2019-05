Magánnyomozóknak adott ki adatokat a NAV-os, ez lett a veszte

Egy pénzügyőrre és két magánnyomozóra csaptak le kedden a Terrorelhárítási Központ, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai - derül ki az ügyészség legfrissebb közleményéből.

Bár a közlemény nem említi, de úgy tudjuk, az őrizetbe vett pénzügyőr az, aki korábban a NAV felderítési osztályát vezette és akit kedden a hivatal Huszti úti épületéből vittek el, bár ezt az értesülésünket az ügyészség nem erősítette meg.

Ami az ügyészség közleményéből kiderül, hogy a pénzügyőr őrnagy a két magánnyomozónak adott ki olyan adatokat, amelyekhez ő hozzáfért vagy a munkája során megszerzett. Ezekhez az adatokhoz a magánnyomozók (egyikük egy nyugállományú rendőr) legálisan nem férhetett volna hozzá. Olyan információkról van tehát szó, amelyek hivatali adatbázisokban szerepelnek, ezeket csak hivatalos személy és hivatalos, konkrét célból kérheti le. A magánnyomozók mellett mások is érintettek az ügyben, köztük egy ügyvéd.

Keddi hírünkben már írtuk, hogy az ilyen típusú ügyekben a belső elhárítás, azaz a Nemzeti Védelmi Szolgálat is eljár, az ügyészség közleménye szerint most is ez történt. Amit még tudni lehet az ügyről, hogy kedden az érintett szervek összehangolt akciót hajtottak végre, Budapesten és környékén is több helyszínen tartottak házkutatásokat. A házkutatások során okiratokat, elektronikus adathordozókat és mobiltelefonokat, valamint nagyobb mennyiségű készpénzt foglaltak le. A nyomozó ügyészek az ügyben kilenc személyt hallgattak ki gyanúsítottként.

A nyomozó ügyészek három férfit őrizetbe vettek, és indítványozták a letartóztatásukat.