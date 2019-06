Elitalakulatnál tette le az alapkiképzést Orbán Gáspár

A Magyar Honvédség elit alakulatának számít a szolnoki MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár, ahol a szerződéses katonának bevonuló Orbán Gáspár az alapkiképzését teljesítette.

A 2017-ben létrehozott alakulatot az első világháborús hősről, a magyar ejtőernyős fegyvernem egyik megszervezőjéről, majd a második világháborúban hősi halált halt Bertalan Árpád őrnagyról nevezték el. A szolnoki dandár a Magyar Honvédség egyetlen különleges rendeltetésű szervezete. A legmodernebb fegyverzettel felszerelt dandárt azért hozták létre, hogy olyan speciális feladatokat is végre tudjon hajtani, amelyekre a hagyományos katonai alakulatok nem képesek.

Az itt szolgáló katonákat szárazföldi, légi és vízi bevetésekre, rohamlövész feladatokra is kiképzik. Egy részük búvárkiképzést is kap, így kutató-mentő műveletekben is részt tud venni. Az alakulat tagjait felkészítik kábítószer-ellenes és terrorizmus-ellenes műveletekre, túszmentésre, humanitárius segítségnyújtásra, propagandatevékenységre, biztonsági-segítségnyújtásra, különleges felderítésre. A dandárt azért hozták létre, hogy Magyarország a békefenntartó, válságkezelő műveletek mellett a NATO-doktrínákban meghatározott különleges feladatokban is szerepet tudjon vállalni.

Az alapkiképzés után nem könnyű a dandárba kerülni

Orbán Gáspár azonban még egyelőre nem tagja az elit alakulatnak. Ő áprilisban vonult be Szolnokra, ahol azt a hathetes alapkiképzést teljesítette, amit az összes többi szerződéses katonának kell az országban. Ehhez orvosi vizsgálatokon kell átesni, majd meg kell felelni a fizikai alkalmassági vizsgán, amin 3200 méter futás mellett elegendő mennyiségű fekvőtámaszt, húzódzkodást, felülést kell végezni. Az alapkiképzésen megtanítják a katonákat menetelni, megismertetik őket a legfontosabb általános katonai tudnivalókkal, éjjeli és nappali gyakorlatokon vesznek részt, megismerik a fegyverek kezelését, robbantási gyakorlaton vesznek részt, és ahogy a honvédségi toborzóportálon olvasható, "kipróbálhatják a tüzelőállások komfortját” is. Az alapkiképzés időszakában a heti szolgálatteljesítési idő legfeljebb 60 óra, a pihenőidő legalább napi 8 óra, hetente legalább 1 pihenőnapot ki kell adni.

Orbán Gáspár a június 7-i eskütétel után vált szerződéses katonává, amelyen a hátsó sorban ülve az édesapja és a nagyapja is jelen volt. Azt egyelőre nem tudni, hogy a miniszterelnök fia hol kezdi meg szerződéses katonai szolgálatát, mert erről kevés információ van. Olyannyira kevés, hogy az eskütételről megjelent videót utólag törölték is a Szolnok Tv honlapjáról. A Honvédelem.hu azt írta, hogy a Szolnokon most esküt tett 22 katonát különböző helyekre vezénylik: Budapesten, Debrecenben, Szentesen, Győrben állomásozó alakulatoknál kezdik meg szolgálatukat, de olyan is lesz, aki Szolnokon marad.

Ahhoz, hogy valaki a szolnoki különleges dandár tagja lehessen, további kemény kiképzésre van szükség. Ehhez először egy nyolchetes, szakalapozó kiképzésen kell részt venni. Itt dől el, hogy az érkezőt logisztikai, támogató beosztásokra, rohamlövésznek vagy különleges műveleti katonának találják-e alkalmasnak. A dandár honlapján is olvasható, hogy a nyolchetes kiképzés alatt sok nem megfelelő önismerettel rendelkező jelentkezőről derül ki, hogy az aktuális mentális és fizikális versenyformájuk még nem elég a dandárba kerüléshez, de később bármikor újra lehet próbálkozni.

Fotó: Szolnok Televízió / youtube Orbán Gáspár (középen) eskütétele 2019. június 7-én, Szolnokon

A legnehezebb a dandáron belül a különleges műveleti katonák közé bekerülni, akiket a szakzsargonban csak "csendes profiknak" neveznek. Idén februárban tartották Szolnokon a hagyományosan csak Pitbullnak nevezett, tíznapos kiválasztó tréninget. Erre a dandár katonái mellett más helyekről is érkeztek jelentkezők. Az állóképességet próbára tévő kemény gyakorlatok mellett folyamatos alvásmegvonásokkal, fizikai és pszichikai stresszel tesztelték a jelöltek stressztűrő képességét. Aki teljesíteni tudja a magas követelményeket, az egy újabb, közel egy éves, nagyon kemény kiképzés után viselheti a zubbonyán a „Különleges Erők” felvarrót.

Megkapták az új fegyvereket

Az idei eskütételéről készült képeken is látható, hogy a katonák már a Magyar Honvédség által beszerzett, modern, cseh Bren 2-es gépkarabélyokkal álltak sorfalat. Ezeket a fegyvereket az év második felétől már teljes egészében Kiskunfélegyházán gyártják, jelenleg még csak az összeszerelés zajlik itt.

Ennél az alakulatnál rendszeresítették az USA-tól beszerzett Polaris MRZR 4 típusú homokfutókat. Ezek a páncélzat nélküli, automata váltós, ultrakönnyű taktikai járművek szinte bármilyen nehéz tereppel megbirkóznak. Azért vannak, hogy a különleges erők katonái minél gyorsabban, minél nagyobb távolságra eljussanak, de kis átalakítással két, hordágyon fekvő sebesültet is képesek szállítani. A Polaris MRZR 4-et lehet repülőn, szállítóhelikopteren is vinni vagy függeszteni, és akár ejtőernyővel is eljuttatható a terepre.

Orbán Gáspár az ELTE jogi karán végzett, de nem kezdett el jogászként dolgozni. A Mol Fehérvár, majd a felcsúti Puskás Akadémia játékosaként a profi futballal is próbálkozott, de két NB I-es mérkőzésen összesen csak 20 percet volt a pályán. 2014-ben egy kiújult sérülés miatt felhagyott a labdarúgással. Ezután a Felház nevű, keresztény-karizmatikus közösség egyik alapítójaként elsősorban egyetemista fiataloknak szervezett rendezvényeken prédikált. A Felház 2019-ben megszűnt.

A szerződéses katonák határozott időre vállalnak katonai szolgálatot, amit első alkalommal tisztesi legénységi beosztás esetén minimálisan 3 évre, tiszti és altiszti beosztás esetén 5 évre kell vállalni. Az első 3-6 hónap itt is próbaidőnek számít, ekkor mindkét fél indoklás nélkül felmondhatja a szerződést. A szerződéses katonák fizetése rendfokozattól függően nettó 150-250 ezer forint, amihez egyéb juttatások is társulnak. Munkaidejük alapból heti 40 óra, de ez a készenléti jellegű beosztásokban heti 54 óra is lehet, és hetente legalább egy pihenőnapra jogosultak.

(Borítókép: A honvédség elit alakulatának bemutatója a Honvédelmi napon 2019. április 4-én. Fotó: Nagy Attila Károly / Index)