Öt szám, ami senkinek nem változtatta meg gyökeresen az életét

Ezen a héten is kihúzták az Ötöslottó nyerőszámait, méghozzá éppen szombaton: erre utoljára múlt szombaton volt precedens, így nem meglepő, ha ön is tűkön ülve várta már az eredményt. Ezúttal a kettesek, a nyolcasok és a kilencesek dominálták a számhúzást, erre pedig senki nem érzett rá igazán, így az ötös ezen a héten is elmaradt.

A számok, amik nem váltották meg senkinek az életét:

22 (huszonkettő)

28 (huszonnyolc)

59 (ötvenkilenc)

72 (hetvenkettő)

89 (nyolcvankilenc)

Öröm az ürömben, hogy mivel senki sem találta el mind az öt számot, a jövő héten már egymilliárd fölött lesz a főnyeremény összege, egészen konkrétan 1033 millió forintért lehet majd versengeni. A 31 négyesért egyébként 1 655 700, a 2 487 hármasért 22 015, a 71 240 kettesért pedig 1 680 forintot fizetnek.

A Jokerszám 073080 volt, de itt sem volt telitalálat, úgyhogy jövő héten ezzel is 45 millió forintot lehet majd nyerni. Végezetül itt egy szám, amitől szintén nem lesz milliomos, de legalább jó hallgatni: