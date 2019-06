Akkora az orvoshiány, hogy gyerekorvosok kénytelenek felnőttügyeletet vállalni

Május 4-én balatonalmádi Egészségház ügyeleti rendelőjének ajtaján furcsa feliratot olvashattak a betegek:

Tisztelt Páciensek! A mai napon X.Y. ügyeletes orvos nem vette fel az ügyeleti szolgálatot. Legközelebbi orvosi ellátás Veszprém Cholnoky Ferenc Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztály.

Az orvost név szerint megszégyeníteni akaró és a helyzetért őt okoló feliratot az Egészségház vezetése függesztette ki az ajtóra. A felirat mellett nem sokkal később egy másik A4-es lap jelent meg, ami egészen más megvilágításba helyezte az ügyet.

Ez egy korábbi keltezésű, április 17-i hivatalos levél volt, amelyet három, ügyeletet ellátó gyermekorvos írt az Egészségház vezetőjének. A levél szerint miután az Egészségház vezetője elzárkózik egy új feltételekről szóló szerződés aláírásától, illetve az orvosoknak a korábbi ügyeleti díjakat nem fizették ki, érvényes szerződés hiányában ők május elsejétől nem vesznek részt az ügyeleti szolgálatban. A levél tanúsága szerint ezt időben jelezték a vezetőnek.

A vita azon tört ki, hogy a balatonalmádi gyermekorvosokat felnőtt orvosi ügyeletbe is beosztották, a gyermekorvosok pedig ezt elfogadhatatlannak tartották. Nem kényelmi szempontból, hanem azért, mert nem tudtak és nem akartak felelősséget vállalni a kompetenciájukba nem tartozó esetekért. Kerestük az egyik érintett orvost, de ő arra hivatkozva arra, hogy kedden megegyezés született, nem kívánt nyilatkozni.

Komoly előírások vannak arra, hogy egy-egy településen milyen beosztásban, hány orvossal kell megoldani a háziorvosi ügyeletet. Miután a környéken nincs elég felnőttekkel foglalkozó orvos, Balatonalmádiban ezt csak a házi gyermekorvosok bevonásával tudták megvalósítani. „Darabra” tehát megvoltak az orvosok, valaki mindig ült az ügyeleti szobában, más kérdés, hogy milyen felkészültséggel.

Ezt a problémát Póta György, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke érzékeltette az Indexnek. A gyermekorvosok is elvégzik az orvosi egyetemet, ahol felnőtt betegeken is szereznek valamilyen gyakorlatot, a későbbi munkájuk azonban nagyon eltér ettől. A gyermekorvosoknak a felnőtt orvoslásban, a felnőtt betegségek tüneteinek felismerésében érthető okokból kevesebb a tapasztalatuk. Itt viszont ügyeletet kell ellátniuk, ahová akár súlyos vagy később súlyossá váló panaszokkal is érkezhetnek felnőttek: „Lehet, hogy infarktusos beteget egy gyermekorvos utoljára 20-30 évvel ezelőtt látott az egyetemi gyakorlatán.”

Ez óriási stressz és óriási felelősség egy gyermekorvosnak, mondta Póta György. Kétes esetben legfeljebb azt tudják tenni, hogy hívnak egy mentőt, és a beteget a legközelebbi kórház sürgősségi ügyeletére küldik, ezzel viszont sokszor az amúgy is túlterhelt kórházi ügyeletek elégedetlenek. Korábban írtunk arról, hogy a kórházi sürgősségi ügyeleteken kialakult többórás várakozások egyik fő oka, hogy a háziorvosi ügyeletek minden kicsit is veszélyesnek látszó esetet továbbküldenek a kórházakba.

Nem csak Balatonalmádira jellemző, hogy az ügyeleteket gyerekorvosokkal akarják feltölteni, mondta Póta György. Másutt is orvoshiánnyal küzdenek, és még ha adminisztratív módon szám szerint meg is vannak az orvosok az ügyeletek ellátására, Póta szerint nem ez a megoldás. Alapvető betegbiztonsági kérdés ugyanis, hogy az ügyeleteken valóban kompetens orvosokkal találkozzon a beteg, hívta fel a figyelmet az egyesület elnöke. Póta szerint a reális helyzet az, hogy nincs elég orvos és várhatóan nem is lesz több. Ezért „az orvos megy a beteghez” elve helyett egyre inkább olyan koncentrált orvosi ügyeletekre lesz szükség, ahová a betegnek kell elutaznia, de ott legalább megfelelő felkészültségű orvosok várják.

Fotó: Nikolett Dr. Kulcsár youtube Póta György

Balatonalmádiban feltehetően egyéb konfliktusok is szerepet játszhattak az ügy elfajulásában. Az egyik oldalon áll az az önkormányzati kötelezettség, hogy a településen állandó háziorvosi ügyelet legyen. Másfelől teljesen érthető az orvosok felháborodása, akiket folyamatosan csak kötelességeikre figyelmeztetnek, közben viszont nem kapják meg az ügyeleti díjaikat, ráadásul néhányuknak olyan feladatot kell ellátniuk, amit nem tudnak felelősséggel vállalni.

Balatonalmádiban az Egészségház vezetése először nem akart tárgyalni a tiltakozó gyermekorvosokkal. Teltek a hetek, és egyre inkább úgy látszott, ha mindez így marad, néhány gyermekorvos végleg felmond - számolt be róla a balatonalmádi Városunkért Közösen Egyesület. Az egyeztetésekbe kezdetben a város fideszes polgármester is beszállt. Keszey János polgármester tanácskozást hívott össze, hogy az Egészségház vezetőjével, az orvosokkal és a kistérségi polgármesterekkel megoldást találjanak a problémára. Az idő azonban csak telt, és e hét elején még úgy nézett ki, nem lesz megállapodás. Ezért csütörtökre már demonstrációt is meghirdettek a városban az orvosok elvándorlásának megakadályozására.

Érdekes módon a település fideszes polgármestere ekkor már nem kívánt megszólalni az ügyben. Keszey János hétfőn kérdéseinkre azt írta: „Figyelemmel arra, hogy feltett kérdései nem az önkormányzat vagy a közös önkormányzati hivatal valamely fennálló jogviszonyára vonatkoznak, ezért azokat megválaszolni nem áll módunkban.”

Ezután az Egészségházat fenntartó, egyébként 100 százalékban önkormányzati tulajdonú Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Közhasznú Nonprofit Kft. vezetőjéhez, Németh Ilonához fordultunk. Egy nappal később, kedden Németh Ilona meglepő részletességgel válaszolt kérdéseinkre.

Levele elején rögtön bejelentette, hogy kedden mégiscsak megegyezés született a még nem szerződött háziorvosok és az Egészségházat fenntartó nonprofit kft. között, amelyet csütörtökön írnak alá. A kompromisszum az lett, hogy a zsúfolt nyári hétvégéken a házi gyermekorvosok mellett mindig lesz egy felnőttellátásban is tapasztalatot szerzett orvos. Az igazgató szerint az orvosok kérése korrekt, és ez belekerült a szerződésükbe is.

Németh szerint az orvosok minden esetben megkapták és megkapják az ügyeleti díjakat. Azoknak nem tudtak csak pénzt utalni, akik nem írták alá a szerződésüket, és ezért nem volt jogalapjuk az utalásra. Most, hogy aláírják a szerződéseket, utólag mindenki megkapja az elmaradt járandóságait. Egyetlen orvost sem ér anyagi kár, ez senkinek nem célja, írta Németh Ilona.

Az önkormányzati kft. feladata, hogy a járásban megfelelő szakorvosi ellátás legyen, és az Egészségház ad helyet a járási központi háziorvosi (alapellátási) ügyeletnek is. Utóbbi azért van, hogy a praxisjoggal rendelkező háziorvosoknak ne kelljen 24 órás készenlétet ellátni a saját praxisukban. Németh Ilona külön kiemelte, hogy a Balatonalmádi járásban működő összes háziorvosoknak az önkormányzattal kötött szerződésében szerepel a központi ügyeletben való kötelező részvétel.

Az ügyeletben részt vevő orvosoknak természetesen lehetnek és vannak is szakmai aggályaik, amit a központ mindaddig megpróbál figyelembe venni és kezelni, amíg nem kerül veszélybe a járásban lakók orvosi ellátása. Nyilván mi is hibáztunk, mert nem tudtunk időben megállapodni, néhány orvos pedig nem vette fel az ügyeletet, amit kénytelen vagyok felelőtlen lépésnek minősíteni, hiszen betegek maradtak ellátás nélkül. Ez azonban a múlt. A létrejött veszélyhelyzetet kompromisszum készen sikerült elhárítanunk.

Az orvosi ügyelet a gyermekorvosok bevonása nélkül nem oldható meg a településen, írta kérdésünkre Németh Ilona.

Mi lennénk a legboldogabbak, ha megengedhetnénk magunknak, hogy szétválasszuk a felnőtt és a gyermek háziorvosi ügyeletet, erre azonban a szakemberhiány miatt nincs lehetőség. Ezt gyermekorvosaink is tudják, és belátták, hogy részt kell vállalniuk az ügyeletben, hiszen nem akarják kollégáikat nehéz helyzetbe hozni.