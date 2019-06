Megújult a RUTIN, vagyis a rendőrségi Waze

Immár letölthető a RUTIN okostelefon-alkalmazás legújabb verziója, amiben kizárólag a hivatalos szervek valós útinformációi jelennek meg. Az applikáció saját navigációs modulja elkerüli a lezárásokat az útvonaltervezéskor, ezzel is segít önnek megtalálni az ideális útvonalat.

Fotó: Rutin app

A RUTIN egy, az úton lévőket segítő rendőrségi applikáció, amely új verziója a Google Play és App Store online áruházakból ingyenesen letölthető. (Androidos eszközökhöz már most is elérhető, iOS platformra hamarosan érkezik a frissített app.). A megújítása során a RUTIN adatforrásai és funkciói is bővültek:

a rendőrség baleseti értesítései mellett immáron megjelennek

a Budapesti Közlekedési Központ

és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. forgalomkorlátozási információi,

Az applikáció kizárólag a hivatalos szervektől származó, valós információkra épít, nem tartalmaz felhasználói jelzéseket. A különböző forgalmirend-változásokról, forgalomkorlátozásokról, fél- vagy egészpályás útlezárásokról többféle módon is tájékozódhat: megtekintheti azokat egyszerű térképnézetben, vagy kiválaszthatja, hogy milyen típusú eseményekről érkezzenek majd a jövőben push üzenetek a telefonjára.

Ekkor megadható az is, hogy mely megyéről, autópályáról vagy az aktuális pozíciójához mérten hány kilométer sugarú területről szeretne értesítéseket kapni. A személyre szabhatóság abban is fejlődött, hogy a navigáció használatakor elmentheti kedvenc útvonalait, amelyekre szintén beállíthat forgalmi figyelmeztetéseket.

A fejlesztés az inNOVA projekt keretében valósult meg, amely teljes, vissza nem térítendő európai uniós támogatásának összege 5,148 milliárd forint.