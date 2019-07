Megválasztották Áder ombudsmanjelöltjét

Az Országgyűlés Titkos szavazással az alapvető jogok biztosának megválasztotta Kozma Ákost. 179 képviselő szavazott, a szavazási eljárás érvényes és eredményes volt. Kettő érvénytelen szavazat mellett egy képviselő tartózkodott, 39-en szavaztak nemmel, és 137-en szavaztak igennel. Kozma fél 11-kor le is tette esküjét a parlamentben.

Ki akar menni az emberek közé, minden civil szervezettel kész együtt dolgozni, fontosnak tartja a gyermekek és az elesettek védelmét, és minden megszületett gyermek után egy fát ültetne, írtuk abban a cikkünkben, amiben Kozma Ákos alapvető jogok biztosának meghallgatásáról számoltunk be. Az ellenzék azt kifogásolta, hogy Kozma korábban kormányzati posztot töltött be, és az alapjogokért küzdő civilekkel nem konzultáltak a jelöltségéről.

Székely László ombudsman hatéves megbízatása szeptemberben jár le. 35 civil szervezet hiába kérte, hogy a következő alapjogi biztost nyilvános pályázaton, versenyben, a civil szervezetekkel is konzultálva jelöljék, és így találjanak mindenki számára elfogadható, konszenzusos jelöltet. Ez természetesen nem így történt. Áder végül maga választotta ki az új jelöltet, a civilekkel erről nem konzultált. Jogszabályt nem sértett ezzel, a jelölés joga az ő kezében van.

Kozma azt elutasította, hogy elődjei korábbi nyilatkozatait kommentálja, de megerősítette: az emberi méltóság tiszteletben tartása alapvető számára, és ebbe természetesen beletartozik a homofóbia és a transzfóbia elítélése is. Biztosította az ellenzéki képviselőket arról is, hogy munkája során fel fogja vállalni a konfliktusokat a kormánnyal is.

Kozma 1998 és 2002 között az első Orbán-kormányban töltött be különböző kormányzati tisztségeket: az igazságügyi tárcánál volt miniszteri kabinetfőnök, a Pénzügyminisztériumban főosztályvezető, a Belügyminisztériumban az EU integrációs hivatalának vezetője, 2001 és 2002 között pedig a közszolgálati ellenőrzési hivatal vezetője. Kozma hétfőn az igazságügyi és a fenntartható fejlődési bizottság összevont ülésén is arra hivatkozott: az elmúlt tíz évben a Független Rendészeti Panasztestület tagjaként alapjogi munkát végzett, ami egyfajta ombudsmani feladat.