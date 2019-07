Zuhanyzóba rejtett kamerákkal kukkoltak egy balatonboglári apartmanházban

A hat lakásos balatonboglári apartmanháznál csütörtökön délelőtt jelentek meg a rendőrök. Szinte mindegyik lakásban találtak rejtett kamerákat. Az apartmanház tulajdonosa a nyaralók szerint mindent beismert.

A Balaton Sound első napja után akart felfrissülni az a két 20 év körüli lány, akik fürdés közben vették észre, hogy a zuhanyzófülkében két, kis lyukba szerelt kamera követi minden mozdulatukat. Először megpróbálták betömködni a lyukakat, de miután a papírfecnik újra és újra kiestek, inkább kihívták a rendőröket.

Fotó: Olvasói fotó / Index Fotó az apartmanban felszerelt rejtett kamerákról

Az Index névtelenséget kérő forrása szerint csütörtök délelőtt tíz órára több rendőr is megjelent a balatonboglári apartmanháznál. Egyesével járták végig a lakásokat és szinte mindegyikben találtak kameráknak kialakított kis lyukakat. Az apartmanházban hat lakás található egymás mellett. Forrásunk szerint az apartmanok főző- és fürdőfülkéi között kialakított rejtett folyosóról, a gipszkartonfalba fúrt lyukakon keresztül kukkoltál a lakókat.

„Ezekbe a lyukakba nagyjából három milliméter átmérőjű, száloptikás kamerákat helyeztek, azon keresztül nézték azt, akit éppen akartak" - állítja forrásunk, akit a rendőrök csütörtökön délelőtt szintén meghallgattak.

Akárcsak a ház tulajdonosát. A 40 év körüli férfi információink szerint mindent beismert, felesége viszont állítólag a rejtett folyosóról és a falba rögzített kamerákról sem tudott. Forrásunk szerint a rendőrök a kiskamerákat, merevlemezeket és több felvételt is lefoglalt. Kerestük a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányságot, hogy megtudjuk, indítottak-e az ügyben eljárást, amint válaszolnak cikkünket frissítjük.

Az apartmanház napok óta telt házzal futott, a mai botrány után azonban mindenki kiköltözött. A medencés, 15 férőhelyes apartmanház hirdetése egyébként még most is megtalálható az egyik legnagyobb hazai szálláskereső oldalon. Mi is felhívtuk a számot, de kinyomtak.

Frissítés:

Később telefonon elértük az apartmanház tulajdonosának a párját. Ő elismerte, hogy ma délelőtt jártak náluk a rendőrök, de állítása szerint a lakások falaiba nincsenek lyukak fúrva.

„A zuhanyzókban csak szellőzőnyílások vannak kialakítva" - mondta a nő az Index kérdésére.

Azt is hozzátette, hogy a két lány a nyaralók szerint zavart volt. Annyira, hogy éjszaka ki is zárták egymást az apartmanból. Őket egyébként a rendőrök délelőtt bevitték a rendőrségre. Akárcsak a párját.

Arra a tulajdonos párja nem tudott válaszolni, hogy a rendőrök miket foglaltak le a házból, ő ugyanis már csak arra ért haza, hogy a környéket lezárták. Az apartmanokba pedig már be sem engedték. Azt viszont határozottan cáfolta, hogy a nyaralók elmenekültek volna a házból.