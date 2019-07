Georg Spöttlét indítja a Fidesz Szentesen képviselőjelöltként az első választókörzetben, ezt maga a fideszes biztonságpolitikai szakértő jelentette be Facebook-oldalán - írta meg a 444.hu. Azt mondja,

"13 éve hogy megláttam itt egy gyönyörű lányt és azóta második hazám lett ez a tündéri kisváros. A Fidesz színeiben szeretném szolgálni Szentes polgárait. Adjunk új lendületet a városnak!"

Georg Spöttle egy olyan szakember aki a terrorizmushoz, a migrációhoz, a muszlim valláshoz és a rezsicsökkentéshez is ért, de az elmúlt években a közmédia egyik kedvenc biztonságpolitikai szakértője lett - írtuk nemrég ebben a portréban a munkásságáról.

A 444 az új jelölttel kapcsolatban 2016-ban írta meg, hogy a 90-es években egy ezoterikus-fantasztikus magazinban számolt be arról, hogy több alkalommal is megvizsgáltak, "megdolgozták" a földönkívüliek. Ekkoriban UFÓ-kutatással is foglalkozott.